V Форум нижегородских муниципальных депутатов "Единой России" прошел в поселке Бутурлино Политика

Бутурлинский муниципальный округ Нижегородской области принял делегатов заключительного Форума муниципальных депутатов от партии «Единая Россия». Цикл из пяти мероприятий, прошедших в разных муниципалитетах области, объединил более 700 участников из 49 представительных органов муниципальных образований.

«Серия форумов выполняет сразу две важнейшие задачи. Во-первых, муниципальные депутаты получают возможность пообщаться с представителями областного Правительства и Законодательного Собрания. Они могут напрямую задать любые вопросы, важные для жителей тех территорий, которые представляют народные избранники. Во-вторых, такие встречи дают бесценный материал для корректировки избирательной стратегии партии в регионе. Так как муниципальные депутаты обладают самой актуальной информацией относительно потребностей граждан», — отметил Владимир Беспалов.

В работе заключительного форума приняли участие заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Нижегородской области Владимир Беспалов; заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполнительного комитета партии Дмитрий Филипенко; глава местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа Мария Петрова; председатель Совета депутатов Бутурлинского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Бутурлинского муниципального округа Николай Чичков.

«Проводя подобные форумы, мы фактически формируем устойчивый костяк из людей, которые активно идут к нашей общей цели — развитию Нижегородской области. На встречах мы подробно рассказываем о том, чем занимается региональное отделение партии и какие задачи перед нами стоят накануне большого избирательного цикла 2026 года, когда пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания. Кроме того, в рамках форумов муниципальные депутаты получают подробную информацию о том, какие проекты реализуются в регионе по линии различных министерств. Они понимают, из каких источников можно привлечь средства для реализации инициатив и проектов по развитию своих территорий», — подчеркнул Дмитрий Филипенко.

Поселок Бутурлино стал площадкой для продуктивного диалога между муниципальными депутатами. Пятый форум собрал представителей местных органов власти из 12 округов региона: Сергачского, Спасского, Княгининского, Краснооктябрьского, Лысковского, Бутурлинского, Гагинского, Пильнинского, Сеченовского, Большеболдинского, Большемурашкинского и Воротынского муниципальных округов.

«Надеюсь, что та информация, которой я сегодня хочу поделиться на форуме, будет полезна коллегам-депутатам. Я давно и активно пользуюсь партийным мобильным приложением “ВВЕРХ.ПРО”. На мой взгляд, это очень эффективный и удобный инструмент для работы. Я расскажу о своем опыте и озвучу некоторые предложения по усилению региональной части», — поделился депутат Совета депутатов Спасского муниципального округа Нижегородской области Александр Гарахин.

Как и на предыдущих встречах, работа была организована по ключевым тематическим секциям, включающим молодежную политику и партийные проекты, поддержку СВО, развитие местных инициатив и создание комфортной городской среды.

«Моя основная должность — директор Школы сельскохозяйственного техникума. И, конечно, самая острая для меня тема — как удержать молодежь в нашем округе. Как заинтересовать их остаться на земле. Как сделать привлекательными профессии и специальности, которые существуют в сельской местности. Кроме того, мне будет полезно узнать, каким образом обстоят дела в этом направлении в других муниципалитетах Нижегородской области. Рассчитываю, что соседи поделятся своими эффективными наработками в области молодежной политики», — рассказал депутат Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области Александр Галкин.

По уже сложившейся традиции в ходе форума состоялось награждение благодарственными письмами самых инициативных депутатов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие своих территорий.

Напомним, что серия форумов муниципальных депутатов стартовала в Арзамасе, продолжилась в Шахунье, Городце и селе Вад. Совместная инициатива регионального отделения партии и Совета муниципальных образований области является частью реализации решения XXII Съезда «Единой России», объявившего 2025 год Годом муниципального депутата.



Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"