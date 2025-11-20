Сбер сообщил о планах сократить до 20% неэффективных сотрудников, отобранных ИИ Общество

Фото: с сайта unsplash.com

До 1 января 2026 года Сбербанк планирует сократить 20% сотрудников, которые искусственный интеллект определил как неэффективных. Об этом заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, передаёт 360.ru.

Греф подчеркнул, что использование мультиагентной системы позволило выявить и оптимизировать неэффективные рабочие места и проекты, освободив их от персонала, который не приносит достаточной пользы.

Президент России Владимир Путин, присутствовавший на пленарной сессии конференции, выразил мнение, что термин "неэффективный сотрудник" не совсем корректен. По его словам, проблема может заключаться в недостаточном внимании и поддержке со стороны руководства.

Греф согласился с Путиным, признав, что ответственность за неэффективность работы лежит не только на сотрудниках, но и на руководителях. Он отметил, что если в команде возникают проблемы с производительностью, то это может быть следствием недостаточного руководства или неверного распределения задач.