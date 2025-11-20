Сбер сообщил о планах сократить до 20% неэффективных сотрудников, отобранных ИИ

Фото:
До 1 января 2026 года Сбербанк планирует сократить 20% сотрудников, которые искусственный интеллект определил как неэффективных. Об этом заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, передаёт 360.ru.
Греф подчеркнул, что использование мультиагентной системы позволило выявить и оптимизировать неэффективные рабочие места и проекты, освободив их от персонала, который не приносит достаточной пользы.
Президент России Владимир Путин, присутствовавший на пленарной сессии конференции, выразил мнение, что термин "неэффективный сотрудник" не совсем корректен. По его словам, проблема может заключаться в недостаточном внимании и поддержке со стороны руководства.
Греф согласился с Путиным, признав, что ответственность за неэффективность работы лежит не только на сотрудниках, но и на руководителях. Он отметил, что если в команде возникают проблемы с производительностью, то это может быть следствием недостаточного руководства или неверного распределения задач.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+