Андрей Воробьёв рассказал о модернизации колледжей Подмосковья Общество

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье продолжается масштабная модернизация образовательных учреждений, охватывающая школы, детские сады, колледжи и техникумы. Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что в регионе работают 37 организаций среднего профессионального образования, из которых девять обновились в этом году.

Как сообщает 360.ru, особое внимание уделяется подготовке кадров для промышленности, транспорта, логистики и инновационных проектов. Около 60% выпускников девятых классов остаются в колледжах и техникумах, где обучается 84 тысячи студентов, треть из которых поступили в этом году.

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени Бондаренко был отремонтирован и оснащен новым оборудованием, участвуя в проекте "Профессионалитет". В техникуме имени Королёва в Пушкино завершается капитальный ремонт. В ближайшие годы откроют новые учебные заведения в Жуковском, Электростали, Волоколамске и Наро-Фоминске.

Модернизируются 41 учебная лаборатория и мастерская по IT и программированию, оснащённые современным оборудованием для практических занятий, составляющих 70% учебного процесса. Также ремонтируются 21 мастерская по рабочим профессиям с установкой новых станков и 3D-принтеров.

Примеры успешной модернизации включают автомобильно-дорожный колледж в Бронницах с обновленной мастерской по ремонту двигателей и колледж "Московия", где создана лаборатория для использования БПЛА с VR-тренажером и трассой для полётов.