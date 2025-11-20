В Краснобаковском округе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В п. Шеманиха Краснобаковского муниципального округа торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. На строительство и оснащение объекта направили около 14,5 млн рублей бюджетных средств. Работы выполнены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей четырех населенных пунктов округа, это в общей сложности более тысячи человек. Теперь пациенты будут получать медицинскую помощь в намного более комфортных условиях, соответствующих всем современным стандартам.

В церемонии открытия ФАПа принял участие глава Краснобаковского муниципального округа Антон Быков. Обращаясь к жителям, он отметил, что строительство модульного здания в кратчайшие сроки стало возможным благодаря всесторонней поддержке губернатора и министерства здравоохранения области.

Главный врач Краснобаковской центральной районной больницы Людмила Быстрова подчеркнула, что новый ФАП полностью укомплектован всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Теперь жители поселка и близлежащих населенных пунктов могут пройти здесь осмотры и диспансеризацию, получить консультацию специалиста, сделать прививки, а также получить неотложную медицинскую помощь.

«Здание оснащено системами отопления и водоснабжения. Также важно, что здесь создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Медицинский персонал имеет в своем распоряжении компьютеры с доступом ко всем необходимым сервисам, включая электронные медицинские карты. У медиков всегда есть возможность оформить дистанционную запись пациента на прием в поликлинику или запросить телемедицинскую связь с коллегами из центральной районной больницы», – отметила Людмила Быстрова.

Работу ФАПа возглавляет фельдшер Наталья Галкина, ее профессиональный стаж насчитывает уже 33 года. Фельдшеру ассистирует медицинская сестра Екатерина Бодрова. Для оперативного реагирования в распоряжении медиков есть автомобиль «Службы здоровья», полученный по программе модернизация первичного звена здравоохранения.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.