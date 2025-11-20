Более 170 тысяч человек посетили мероприятия Первой международной биеннале Общество

Фото: организаторы биеннале

Более 170 тысяч человек побывало на мероприятиях Первой международной биеннале экологического искусства (0+), которая работала в Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября 2025 года.

Биеннале объединила более 100 современных художников из разных стран мира. В рамках проекта были представлены инсталляции, видеоарт, фотография, живописные, графические и скульптурные работы. Были реализованы главный проект «Кожа Земли» в гостинице Ермолаевых и на Мытном рынке и специальные проекты: «Земное/ Планетарное» и «Мечты о доме» в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенале), «Зона пчел» в Нижегородском государственном художественном музее, «Цифровые надежды» в пространстве ЦЕХ *, «Сложная смесь» и «Чистая энергия» в Академии «Маяк» имени А. Д. Сахарова, «Хрупкий слой» с участием четырех главных галерей Нижнего Новгорода — центра современного искусства «Терминал А», студии «Тихая», галереи Futuro и Галереи 9Б, а также два уличных проекта — «Воздух» и «Поле». Программным директором и главным куратором биеннале стала Юлия Аксёнова – историк искусства, независимый институциональный куратор.

Биеннале экологического искусства была организована по инициативе правительства Нижегородской области и галереи «Триумф» (Москва).

«Экологическая повестка — это не просто тренд, это наша общая ответственность перед будущими поколениями. И Первая международная биеннале экологического искусства стала уникальным событием мирового уровня, объединившим сотни произведений знаковых художников, разные жанры и стили. Это площадка для диалога между учеными, художниками, экологами и самими жителями региона. Гости биеннале смогли ознакомиться с самыми актуальными темами экологической повестки. Среди посетителей было немало туристов, которые открывали наш город как один из центров современного искусства. Новое смысловое наполнение получили исторические пространства столицы Приволжья, в которых разместились выставки проекта. Первая экологическая биеннале доказала, что искусство может влиять на будущее нашей планеты», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отмечают организаторы, выставки биеннале как цельные кураторские высказывания и отдельные работы их участников не называли конкретные пути решения экологических проблем, а, скорее, констатировали современное состояние окружающей среды. Это проект-триггер, призванный вовлечь зрителя в размышления и метафорическое путешествие.

«Биеннале завершает свою работу. С одной стороны, очень грустно, с другой стороны, я рад, мы очень устали. Могу сказать, что большинству идей удалось придать тот вид и то наполнение, для которых они и задумывались. Подводить итоги вообще и об этой биеннале в частности я бы предпочел после третьего «выпуска» — в ноябре 2029 года, если все будет хорошо. В остальном все как обычно: были победы и поражения — все то, из чего состоит наша жизнь каждый день. Уроки извлечены, выводы сделаны», - поделился управляющий партнер галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин.

В Первой международной биеннале приняли участие художники из России, Аргентины, Бенина, Вьетнама, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Италии, Китая, Республики Корея, Мексики, Непала, Нигерии, Перу, Сенегала, Филиппин, Франции, Японии.

«Для Нижегородской области Первая международная биеннале экологического искусства стала не просто очередным культурным проектом, а событием такого масштаба, влияние которого мы сами еще только начинаем осознавать. Она представила регион как площадку для серьезного международного диалога во время, когда кажется, что диалог невозможен. Можно тысячу раз говорить о важности устойчивого развития, а можно показать это через язык искусства — язык, который воздействует на уровне эмоциональном и способен сделать экологию главной объединяющей философией современности», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.