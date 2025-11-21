Люлин: парламент оперативно отреагирует на все поступившие вопросы от предпринимателей Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

«Задать вопрос и сразу же получить развернутый ответ смогли нижегородские предприниматели на встрече с губернатором Глебом Никитиным. Четыре часа прямо и открыто обсуждали налоги, административные барьеры, проблемные ситуации. Глава региона давал поручения министрам, руководителям МСУ. Прямо во время разговора были решены некоторые проблемы. Например, в Дивееве отложили на год введение туристического налога, о чем просил малый бизнес», – поделился впечатлениями от встречи в своем МАХ-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Такие встречи помогают укрепить доверие между властью и бизнесом, которое сегодня имеет особое значение. Государство вынужденно сокращает бюджетные инвестиции, поэтому поддержать экономику может только активность бизнеса. Это непросто в условиях ужесточения налоговой политики и высокой ключевой ставки ЦБ. Но бизнес верит в Нижегородскую область. По словам Глеба Никитина, 200 млрд рублей частных средств было вложено в проекты в первом полугодии 2025 года – не меньше, чем в 2024-м. В Дзержинске открылся единственный в РФ завод силикагелей. Расширяется ОЭЗ «Кулибин». Мощно развивается ИТ-сектор и индустрия гостеприимства, которая добавляет экономике региона по 10 млрд рублей ежегодно», - отметил Евгений Люлин.

«Проблем, конечно, тоже хватает. Депутаты заняты их решением вместе с правительством области. Добиваемся ускорения подключения новых площадок к инженерным сетям. Недавно из Законодательного собрания ушла в Госдуму инициатива по гостевым домам – мы можем стать пилотным регионом в РФ и первыми упорядочить работу индустрии гостеприимства. Время требует, чтобы диалог власти и бизнеса был системным. Постараемся оперативно реагировать на запросы предпринимателей, чтобы вместе пройти трудный период с минимальными потерями», - подчеркнул спикер регионального парламента.