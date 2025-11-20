Глеб Никитин встретился с бизнес-сообществом Экономика

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел традиционную ежегодную встречу с представителями делового сообщества, в ходе которой дал ответы более чем на 40 вопросов. Диалог прошел на площадке Нижегородской ярмарки, продолжался почти четыре часа и собрал свыше 600 участников.

Темы вопросов охватывали широкий круг отраслей экономики. Бизнес поднимал вопросы поддержки промышленности и ответственных компаний, реализации туристических инициатив, возможного участия региона в эксперименте по внедрению автоматизированной упрощённой системы налогообложения (автоУСН). Обсуждалась и готовящаяся налоговая реформа 2026 года, предполагающая, в частности, изменение ставки НДС.

Предпринимателей также интересовали перспективы ведения бизнеса на территории Нижегородского кремля, корректировка охранных зон для восстановления детского лагеря, а также организация сельскохозяйственных ярмарок на туристически привлекательных площадках Нижнего Новгорода и ряд других вопросов.

В павильоне №1 Нижегородской ярмарки была представлена информация об объектах культурного наследия, доступных для приобретения бизнесом под инвестиционные проекты и адаптацию к современному использованию.

Губернатор поблагодарил участников за активность и подчеркнул, что в нынешних экономических условиях сложные задачи стоят как перед предпринимателями, так и перед органами власти. Он отметил, что регионы продолжают конкурировать за инвесторов и обратился к исполнительным структурам с призывом действовать так, чтобы бизнес ощущал справедливость в каждом решении. Он также подчеркнул необходимость стремиться к тому, чтобы предпринимательская среда развивалась и укреплялась.

Кроме того, глава региона обратился к контрольно-надзорным ведомствам с просьбой строить работу таким образом, чтобы требования к бизнесу были прозрачными и убедительными.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что парламент последовательно развивает направления поддержки предпринимательства, обсуждавшиеся на встрече. Он напомнил, что в текущем году принят закон "О развитии ответственного ведения бизнеса", который позволяет компаниям, реализующим социально значимые и экологические инициативы, рассчитывать на приоритетную господдержку. На федеральном уровне удалось расширить возможности применения патентной системы налогообложения, что повысило доступность финансовых услуг для жителей отдалённых территорий и стало дополнительной мерой поддержки для предпринимателей.

По словам Люлина, в приоритетном порядке утверждаются инвестсоглашения между правительством и компаниями, реализующими ключевые проекты: предприятия получают налоговые льготы, а регион — новые мощности и рабочие места. Такая комплексная работа правительства и депутатов создаёт условия для дальнейшего роста бизнеса.

На встрече обсуждались и вопросы, относящиеся к компетенции администрации Нижнего Новгорода. В частности, предприниматели подняли тему размещения нестационарных торговых объектов на Верхневолжской набережной. Мэр Юрий Шалабаев сообщил, что готовится концепция, в которой определены требования не только к вывескам, но и к внешнему виду таких объектов.

По его словам, важно соблюсти баланс между потребностями торговли и сохранением исторического облика знаковой территории. Он также отметил, что бизнес выступает за сокращение сроков выдачи ордеров на проведение работ в городской черте, и администрация уже работает в этом направлении. При этом Шалабаев подчеркнул, что полностью свободная, неконтролируемая выдача ордеров недопустима, поскольку необходим надлежащий контроль за организацией работ.