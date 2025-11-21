Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Участники спецрейса проекта "Уроки с путешествием" поделились впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург

21 ноября 2025 09:12
Участники спецрейса проекта Уроки с путешествием поделились впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург

Фото: Алина Малинина

Нижегородские школьники и студенты – участники спецрейса туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием» – после возвращения домой поделились впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург. Почти 500 юных жителей региона, имеющих высокие достижения в учебе, спорте и патриотической деятельности, смогли познакомиться с историей города, в том числе событиями периода Великой Отечественной войны. Поездка длилась три дня. Утром 20 ноября ребята вернулись в Нижний Новгород.

Как рассказали в правительстве Нижегородской области, сначала дети отправились на Пискаревское мемориальное кладбище - место массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов, защищавших город. Здесь похоронено не менее полумиллиона человек, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек, артобстрелов и непосредственно в боях. Нижегородцы почтили память жертв войны, возложив цветы к Вечному огню и монументу «Мать-Родина», а также прошли по Аллее Памяти, куда со всей страны присылают мемориальные таблички в память о защитниках Ленинграда.

«Меня поразил размер Пискаревского кладбища и число жертв, которые здесь похоронены – это почти полмиллиона человек и, может быть, даже больше, ведь точное количество умерших неизвестно. Огромное впечатление произвел стук метронома, который раздается на кладбище – точно такой же, какой раздавался в блокадном Ленинграде», – поделился обучающийся Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии Маргелова В.Ф. Артём Кожанов.

«Здесь я почувствовал гордость за моих предков! Они добились Победы такой высокой ценой - ценой собственных жизней! Для меня важно узнавать историю своей страны, своего народа. Я это очень ценю и рад, что попал на проект», – сказал ученик школы №3 города Богородска Никита Землянов.

Программа визита продолжилась посещением Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

«Здесь множество подлинных уникальных экспонатов – ботик Петра Первого, флаги, украшения носовой части корабля, модели старинных кораблей – отражена вся история военно-морского флота. А ещё здесь есть полотна Айвазовского с видами сражений. Я целый день мог бы здесь ходить!» – рассказал курсант Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. генерала армии Маргелова В.Ф. Александр Умрихин.

Ученица средней школы №7 г. Павлово Мария Зуева призналась, что впервые увидела столько подлинных экспонатов из истории развития флота.

«Особенно меня поразили весла старинного корабля – каждое весит по 100 кг, каждым из них управляли шесть гребцов. Масштабы завораживают! Посещение этого музея дало мне очень многое для понимания истории нашей страны», – рассказала школьница.

Путешествие по Санкт-Петербургу также включало посещение интерактивной выставки «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм». Этот новый масштабный проект команды «Невский баталист» о кинодокументалистах ХХ века. Инсталляция включала 15 разных эпизодов из истории Великой Отечественной войны.

«Там прошлое будто оживает! Ты видишь раненых бойцов в госпитале, как наяву, и при этом слышишь в наушниках звуки войны и рассказ очевидцев этих событий. Ты проходишь через цех завода, где делают танки, через Заполярье, партизанский госпиталь, улицу Берлина к Рейхстагу. А еще видишь суд над фашистами в Нюрнберге. Меня потрясло, как кинооператоры выполняли свой долг, рискуя жизнью и порой погибая, не закончив съемку», – поделилась ученица средней школы №7 города Павлово Дарья Маркова.

Во время обзорной экскурсии по городу школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования побывали на Дворцовой площади, а также в Петропавловской крепости. Здесь они также узнали много интересных исторических фактов.

«Это моя первая поездка в Санкт-Петербург – все ожидания, бесспорно, оправдались! Мне запомнилось много красивых объектов, например, памятник «Медный всадник», Феодоровский собор. Спасибо всем организаторам этой поездки и всем, кто нас сопровождал!» – поблагодарил студент Сокольского техникума индустрии сервиса и предпринимательства Матвей Антипин.

«Мне очень понравилась наша поездка, особенно выставка на «Ленфильме» – это полное погружение в атмосферу! Увожу с собой невероятные впечатления! Спасибо за такой «Урок с путешествием» нашему губернатору Глебу Сергеевичу Никитину», – сказала Татьяна Пермякова из школы №176 Нижнего Новгорода.

Напомним, межрегиональный туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием» стартовал в ноябре 2023 года по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Проект получил поддержку губернаторов Нижегородской и Волгоградской областей Глеба Никитина и Андрея Бочарова. В свою очередь, организацию спецрейса проекта в Минск и Брест поддержал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Спецрейс проекта в Санкт-Петербург был организован совместно с проектом «Больше, чем урок». Это часть программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Поездка прошла под эгидой празднования 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества.

Реализация проекта позволяет развивать молодежный туризм. Это одна из задач, которую выполняет новый национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, программа Росмолодёжи «Больше чем путешествие» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Через поездки по регионам, походы и экскурсии у молодых людей формируется гражданская идентичность, в них воспитывается патриотизм и социальная ответственность перед Родиной.

