Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 10:00Участник СВО из Борского округа получил новую квартиру
21 ноября 2025 09:43Платные парковки могут появиться в Городце
21 ноября 2025 09:35Люлин: нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу
21 ноября 2025 09:30Капремонт корпуса коммерческого техникума в Арзамасе оценили в 28 млн рублей
21 ноября 2025 09:23Более 100 встреч с бойцами СВО в рамках проекта "Герои Родины" состоялось в школах Нижегородской области в новом учебном году
21 ноября 2025 09:1670 педагогов нижегородских вузов получили награды за профессиональные достижения в День преподавателя высшей школы
21 ноября 2025 09:12Участники спецрейса проекта "Уроки с путешествием" поделились впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург
21 ноября 2025 09:00Запущенный рак легкого нашли у 50-летнего курильщика из Нижнего Новгорода
21 ноября 2025 08:32Нижегородцам рассказали, что приводит к разрушению арки Чкаловской лестницы
21 ноября 2025 07:03Казанский съезд расширили в Нижнем Новгороде
Общество

Люлин: нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу

21 ноября 2025 09:35 Общество
Люлин: нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу

Фото: пресс-служба ЗС НО

В региональном парламенте прошел «круглый стол» с участием женщин, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. В его работе принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты регионального парламента, представители областного правительства, Нижегородского совета женщин, военкомата и юристы. В фокусе обсуждения оказались конкретные вопросы, с которыми волонтеры сталкиваются в своей работе.

Участницы встречи – женщины разных возрастов и профессий из разных муниципалитетов области – поделились личным опытом помощи фронту. Софья Старцева из Сосновского округа с 2022 года связала для военнослужащих 140 пар носков. Евгения Иванова из Шарангского округа организовала сеть волонтерских филиалов, занимающихся изготовлением маскировочных сетей. Галина Гологузова из Семеновского округа координирует проект «Обеды для победы» по производству сублимированных супов для 20 подразделений.

В ходе дискуссии обсуждались ключевые вопросы координации помощи. Волонтеры предложили создать единый интернет-портал для оптимизации работы. Договорились о совместной работе и помощи со стороны законодателей в закупке материалов для производства маскировочных сетей и окопных свечей через АНО «Дом народного единства», а также об организации юридических консультаций по созданию НКО и получению грантов.

Особое внимание волонтеры уделили поддержке семей погибших военнослужащих и ветеранов СВО. Участники договорились проработать вопросы ускорения оформления документов и организации психологической помощи для бойцов и их семей на региональном уровне.

Подводя итоги, Евгений Люлин поблагодарил всех участниц за их титанический труд и конструктивный диалог. «По статистике, каждый третий россиянин сегодня занимается волонтерской работой, и нижегородцы здесь на передовой. Любому человеку, который нуждается в поддержке, важно знать, что рядом есть неравнодушные люди. Многие из этих женщин потеряли мужей, сыновей. Но беда их не сломила. Сотни газелей и камазов с гумпомощью они отправили на СВО, и продолжают делать это ежедневно. Они привыкли справляться сами, но дело это общее, и государство не должно безмолвно стоять в стороне. Они демонстрируют удивительную силу духа и нам всем есть чему поучиться у этих сильных женщин», – заявил Евгений Люлин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных