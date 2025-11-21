Люлин: нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В региональном парламенте прошел «круглый стол» с участием женщин, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. В его работе принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты регионального парламента, представители областного правительства, Нижегородского совета женщин, военкомата и юристы. В фокусе обсуждения оказались конкретные вопросы, с которыми волонтеры сталкиваются в своей работе.

Участницы встречи – женщины разных возрастов и профессий из разных муниципалитетов области – поделились личным опытом помощи фронту. Софья Старцева из Сосновского округа с 2022 года связала для военнослужащих 140 пар носков. Евгения Иванова из Шарангского округа организовала сеть волонтерских филиалов, занимающихся изготовлением маскировочных сетей. Галина Гологузова из Семеновского округа координирует проект «Обеды для победы» по производству сублимированных супов для 20 подразделений.

В ходе дискуссии обсуждались ключевые вопросы координации помощи. Волонтеры предложили создать единый интернет-портал для оптимизации работы. Договорились о совместной работе и помощи со стороны законодателей в закупке материалов для производства маскировочных сетей и окопных свечей через АНО «Дом народного единства», а также об организации юридических консультаций по созданию НКО и получению грантов.

Особое внимание волонтеры уделили поддержке семей погибших военнослужащих и ветеранов СВО. Участники договорились проработать вопросы ускорения оформления документов и организации психологической помощи для бойцов и их семей на региональном уровне.

Подводя итоги, Евгений Люлин поблагодарил всех участниц за их титанический труд и конструктивный диалог. «По статистике, каждый третий россиянин сегодня занимается волонтерской работой, и нижегородцы здесь на передовой. Любому человеку, который нуждается в поддержке, важно знать, что рядом есть неравнодушные люди. Многие из этих женщин потеряли мужей, сыновей. Но беда их не сломила. Сотни газелей и камазов с гумпомощью они отправили на СВО, и продолжают делать это ежедневно. Они привыкли справляться сами, но дело это общее, и государство не должно безмолвно стоять в стороне. Они демонстрируют удивительную силу духа и нам всем есть чему поучиться у этих сильных женщин», – заявил Евгений Люлин.