Названа средняя зарплата учителя в Нижегородской области Общество

Представители регионального минобра обнародовали данные о средней зарплате педагогов в 2025 году, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Согласно информации, за период с января по октябрь текущего года средний доход учителей в общеобразовательных учреждениях региона составил 59 252,7 рубля. Отмечается, что данные цифры не учитывают федеральные выплаты за классное руководство.

По сравнению с тем же периодом 2024 года, зарплаты педагогов выросли на 11,3%. В минобре уточнили, что положительная динамика связана, в том числе, с прошедшей индексацией.

При этом с 1 октября 2024 года оклады сотрудников государственных учреждений Нижегородской области были увеличены на 7,2%.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ рассматривает возможность повышения зарплат педагогов по всей стране.

Сообщалось также, что каждый четвертый учитель в Нижегородской области работает в сельской местности.