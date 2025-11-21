Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Названа средняя зарплата учителя в Нижегородской области

21 ноября 2025 13:10
Названа средняя зарплата учителя в Нижегородской области

Представители регионального минобра обнародовали данные о средней зарплате педагогов в 2025 году, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Согласно информации, за период с января по октябрь текущего года средний доход учителей в общеобразовательных учреждениях региона составил 59 252,7 рубля. Отмечается, что данные цифры не учитывают федеральные выплаты за классное руководство.

По сравнению с тем же периодом 2024 года, зарплаты педагогов выросли на 11,3%. В минобре уточнили, что положительная динамика связана, в том числе, с прошедшей индексацией.

При этом с 1 октября 2024 года оклады сотрудников государственных учреждений Нижегородской области были увеличены на 7,2%. 

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ рассматривает возможность повышения зарплат педагогов по всей стране.

Сообщалось также, что каждый четвертый учитель в Нижегородской области работает в сельской местности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

