Общество

Железнодорожные перевозки и состояние инфраструктуры обсудили на транспортном комитете ЗСНО

21 ноября 2025 12:36
Железнодорожные перевозки и состояние инфраструктуры обсудили на транспортном комитете ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты обсудили состояние и перспективы развития пассажирских железнодорожных перевозок и инфраструктуры в регионе.

С докладом перед парламентариями выступил заместитель начальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев. В ходе выступления было отмечено, что сегодня на территории области в среднем за сутки курсирует 136 пар пригородных поездов, которые перевозят порядка 15 миллионов пассажиров в год. Посадка осуществляется на 184 остановочных пунктах.

По словам докладчика, ключевым направлением работы является постоянное обновление подвижного состава. В 2025 году в регион поступили новые электропоезда серии ЭП3Д, оборудованные для комфорта маломобильных пассажиров, USB-розетками и выдвижными ступеньками. Всего для перевозок используется 220 вагонов, включая 18 составов нового поколения. Активно развиваются и межрегиональные маршруты, такие как Нижний Новгород – Казань и недавно запущенный поезд до Саранска.

Особое внимание на заседании было уделено проекту «Городская электричка», которая объединяет 27 остановочных пунктов в черте города и за 8 месяцев 2025 года перевезла более 900 тысяч пассажиров. Также подчеркивалось, что перспективным проектом, который кардинально улучшит транспортную ситуацию, станет строительство транспортно-пересадочного узла «Сормовская». Он позволит создать удобную пересадку между пригородными поездами, городской электричкой и метрополитеном, значительно сократив время в пути для жителей Балахны и Сормовского района.

Также депутаты обсудили развитие туристических перевозок. В 2024 году такими поездами, включая ретропоезда в Арзамас и до музея «Паровозы России», воспользовались 34 тысячи человек, что на 69% больше, чем в предыдущем году. На новогодние праздники запланированы специальные тематические экспрессы.

Не остались без внимания и современные сервисы для пассажиров: запущена продажа билетов через мобильные приложения, установлены новые терминалы самообслуживания, а в поездах появляется Wi-Fi и мультимедийные порталы.

«Развитие железнодорожного сообщения – это, в первую очередь, повышение мобильности и комфорта жителей области, которые добираются на работу, учебу или отдых. Задача депутатов – держать этот процесс на контроле, чтобы развитие транспортной системы было последовательным и отвечало реальным потребностям людей», – уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Мы видим четкую динамику: объемы перевозок растут, на линии выходит новый подвижной состав, появляются новые направления. Всё это – реальные шаги к повышению качества услуг для пассажиров. При этом мы не оставляем без внимания и точечные проблемы, которые создают неудобства людям. Например, несмотря на наличие лифта, имеются определенные сложности с выходом на платформы для пассажиров с колясками и большим количеством багажа на Московском вокзале. Наш комитет поставил задачу владельцу инфраструктуры в перспективе проработать и этот вопрос для максимального удобства граждан», – отметил председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Теги:
Железная дорога Законодательное собрание Транспорт
