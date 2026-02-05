Марафон "Россия — семья семей" откроет Год единства народов: прямая трансляция Афиша

Фото: Национальный центр "Россия"

Прямая трансляция марафона "Россия — семья семей" (0+) состоится 5 февраля в Москве. Мероприятие станет отправной точкой Года единства народов России и будет доступно для онлайн-просмотра, сообщили в Национальном центре России.

Организатором марафона выступает Общество "Знание" при участии Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодёжи, Федерального агентства по делам национальностей, Национального центра "Россия", Дома народов России и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Участниками события станут более 4 тысяч человек. В их числе — около 2 900 представителей различных народов из 89 регионов страны, более тысячи представителей молодежных проектов, а также более 50 иностранных гостей.

Цель просветительского марафона — укрепление межнационального согласия, развитие взаимопонимания и поддержка единства народов России.

В церемонии открытия примет участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. В числе спикеров — помощник президента РФ Владимир Мединский, народный артист, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Амиран Ревишвили, а также олимпийские чемпионы Артур Далалоян, Евгения Медведева, Абдулрашид Садулаев и другие.

Культурная часть программы включает выступления музыкантов, творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы, выставки и показы фильмов.

Также в регионах начнётся просветительская акция Общества "Знание" и будет объявлено о запуске регистрации на фестиваль "Таврида.АРТ".

Ранее стало известно, что символом Года единства народов России стали Минин и Пожарский.