Власти расторгли контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей

Главное управление автодорог Нижегородской области решило в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ООО "Нижегородавтодор" на ремонт дорог в Гагинском, Лукояновском и Большеболдинском округах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Сумма контракта составляла 1,36 млрд рублей. Согласно условиям, в период с 2024 по 2026 год подрядчик должен был привести в порядок 15 дорожных участков. Однако в ходе проверки выполненных работ на объектах в Лукояновском округе специалисты выявили ряд нарушений. В частности, обочины не были расчищены от кустарников и не укреплены, отсутствовали дорожные знаки и разметка.
Нарушения обязательств стали основанием для расторжения контракта.
Ранее власти расторгли контракты "Нижегородавтодором" из-за срыва сроков ремонта в Сокольском, Ковернинском, Тоншаевском районах и Шахунье.
