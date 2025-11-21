Власти расторгли контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей Экономика

Главное управление автодорог Нижегородской области решило в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ООО "Нижегородавтодор" на ремонт дорог в Гагинском, Лукояновском и Большеболдинском округах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Сумма контракта составляла 1,36 млрд рублей. Согласно условиям, в период с 2024 по 2026 год подрядчик должен был привести в порядок 15 дорожных участков. Однако в ходе проверки выполненных работ на объектах в Лукояновском округе специалисты выявили ряд нарушений. В частности, обочины не были расчищены от кустарников и не укреплены, отсутствовали дорожные знаки и разметка.

Нарушения обязательств стали основанием для расторжения контракта.

Ранее власти расторгли контракты "Нижегородавтодором" из-за срыва сроков ремонта в Сокольском, Ковернинском, Тоншаевском районах и Шахунье.