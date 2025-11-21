Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Экономика

Власти расторгли контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей

Главное управление автодорог Нижегородской области решило в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ООО "Нижегородавтодор" на ремонт дорог в Гагинском, Лукояновском и Большеболдинском округах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Сумма контракта составляла 1,36 млрд рублей. Согласно условиям, в период с 2024 по 2026 год подрядчик должен был привести в порядок 15 дорожных участков. Однако в ходе проверки выполненных работ на объектах в Лукояновском округе специалисты выявили ряд нарушений. В частности, обочины не были расчищены от кустарников и не укреплены, отсутствовали дорожные знаки и разметка.

Нарушения обязательств стали основанием для расторжения контракта. 

Ранее власти расторгли контракты "Нижегородавтодором" из-за срыва сроков ремонта в Сокольском, Ковернинском, Тоншаевском районах и Шахунье.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госзакупки ГУАД Ремонт дорог
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных