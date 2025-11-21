В музее Горьковского автозавода состоялась экскурсия для семей участников СВО

Фото:
Мероприятие приурочено ко Дню работника транспорта. Для членов семей участников СВО подготовили специальную экскурсионную программу. Посещение экспозиции организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия».
«Для нас особенно значимо, что именно в музее ГАЗа — легендарного предприятия, где создавалась история российского автомобилестроения, — мы можем подарить семьям наших героев несколько часов отдыха и новых впечатлений. Здесь, среди автомобилей, которые ковали победу в Великой Отечественной и десятилетиями служили стране, особенно ощущается связь между подвигами прошлого и настоящего. Такие мероприятия — это не просто экскурсии, а ещё один способ сказать спасибо тем, кто сейчас защищает интересы нашей страны», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
В музее собрана богатая коллекция подлинных предметов: более 3 тысяч экспонатов и 43 тысяч единиц хранения. Экспозиция рассказывает об истории и развитии Горьковского автозавода и отечественного автомобилестроения.
Важная страница истории — завод в годы Великой Отечественной войны. Участники экскурсии узнали, как было организовано производство в этот период. Горьковский автомобильный завод был первым предприятием, где появились «фронтовые бригады». ГАЗ выпускал легендарные «полуторки», различную военную продукцию, легкие танки, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили и даже аэросани. Самым тяжелым для предприятия стал 1943 год.
«Немцы пытались взять реванш после поражения в Сталинградской битве и хотели прекратить снабжение советских войск. Горьковский автомобильный завод, как важный арсенал нашей Родины, подвергся семи массированным бомбардировкам. Одна из самых страшных была в ночь с 6 на 7 июня 1943 года. Немцы объявили, что ГАЗ уничтожен. Урон был действительно колоссальный. Но завод неимоверными усилиями выстоял и продолжил работу», — рассказал экскурсовод музея «ГАЗ» Сергей Мясников.
Большой интерес у гостей традиционно вызывали машины. В выставочных залах представлен основной модельный ряд ГАЗа из 40 автомобилей: от легковых до грузовых. Кроме того, гости увидели инженерные разработки.
Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.
