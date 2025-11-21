В музее Горьковского автозавода состоялась экскурсия для семей участников СВО Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Мероприятие приурочено ко Дню работника транспорта. Для членов семей участников СВО подготовили специальную экскурсионную программу. Посещение экспозиции организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия».

«Для нас особенно значимо, что именно в музее ГАЗа — легендарного предприятия, где создавалась история российского автомобилестроения, — мы можем подарить семьям наших героев несколько часов отдыха и новых впечатлений. Здесь, среди автомобилей, которые ковали победу в Великой Отечественной и десятилетиями служили стране, особенно ощущается связь между подвигами прошлого и настоящего. Такие мероприятия — это не просто экскурсии, а ещё один способ сказать спасибо тем, кто сейчас защищает интересы нашей страны», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

В музее собрана богатая коллекция подлинных предметов: более 3 тысяч экспонатов и 43 тысяч единиц хранения. Экспозиция рассказывает об истории и развитии Горьковского автозавода и отечественного автомобилестроения.

Важная страница истории — завод в годы Великой Отечественной войны. Участники экскурсии узнали, как было организовано производство в этот период. Горьковский автомобильный завод был первым предприятием, где появились «фронтовые бригады». ГАЗ выпускал легендарные «полуторки», различную военную продукцию, легкие танки, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили и даже аэросани. Самым тяжелым для предприятия стал 1943 год.

«Немцы пытались взять реванш после поражения в Сталинградской битве и хотели прекратить снабжение советских войск. Горьковский автомобильный завод, как важный арсенал нашей Родины, подвергся семи массированным бомбардировкам. Одна из самых страшных была в ночь с 6 на 7 июня 1943 года. Немцы объявили, что ГАЗ уничтожен. Урон был действительно колоссальный. Но завод неимоверными усилиями выстоял и продолжил работу», — рассказал экскурсовод музея «ГАЗ» Сергей Мясников.

Большой интерес у гостей традиционно вызывали машины. В выставочных залах представлен основной модельный ряд ГАЗа из 40 автомобилей: от легковых до грузовых. Кроме того, гости увидели инженерные разработки.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.