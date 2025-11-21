Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Калининская школа в Ветлужском округе открылась после капитального ремонта

21 ноября 2025 17:36 Общество
Калининская школа в Ветлужском округе открылась после капитального ремонта

Фото: администрация Ветлужского муниципального округа

21 ноября в Ветлужском муниципальном округе состоялось открытие после капитального ремонта Калининской школы. Почетными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артем Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания региона Денис Бакиев и глава местного самоуправления Ветлужского муниципального округа Сергей Лавренов. В торжествах приняли участие учащиеся и педагоги образовательной организации, а также члены родительского совета школы.

Как отметили в министерстве образования и науки региона, школа в рабочем поселке им. М.И. Калинина была построена в середине 90-х годов XX века. За прошедшие годы здание износилось уже более чем на 45%. Требовалось заменить кровлю, утеплить фасад, выполнить капитальный ремонт всех инженерных систем и практически всех внутренних помещений. Кроме того, важно было принять новые противопожарные решения, создать доступную среду для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«Осенью 2023 года в правительство региона обратились местные жители, в том числе представители родительского комитета школы. Нижегородцы попросили рассмотреть возможность капитального ремонта здания, и министерство образования и науки подало соответствующую заявку на федеральный уровень. В результате Калининская школа была включена в программу «Модернизация школьных систем образования», начался масштабный ремонт. Мы сдержали слово: спустя два года дети, их родители и педагоги получили, по сути, совершенно новую школу. Здесь хочется получать знания, хочется развиваться – это видно по глазам ребят! Поздравляю Ветлужский округ с таким замечательным событием!» – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

По словам Сергея Лавренова, изменения, которые произошли в школе, можно назвать поистине грандиозными.

«Обновлённая школа – это не просто красивые стены и удобные парты. Это символ надежды, веры в будущее и инвестиция в подрастающее поколение. Теперь у калининских ребят есть все возможности для успешной учёбы и всестороннего развития. Это новый этап в жизни Калининской школы, который, без сомнения, будет наполнен большими достижениями», – сказал глава муниципалитета.

По информации областного минобра, общий объем вложений в капитальный ремонт школы – 138,5 млн рублей. Кроме того, еще более 11,8 млн рублей направили на приобретение оборудования, необходимого для организации образовательного процесса.

В здании появились красивые холлы и удобные современные кабинеты, в том числе кабинеты технологии, робототехники, физики, химии и биологии. Полностью оборудован пищеблок, столовая, спортивный зал и конференц- зал, для детей создан видовой читальный зал на теплой веранде школы. По итогам капремонта в Калининской школе появились Центр цифровой образовательной среды и кабинет «Точка роста».

Новые возможности для учебы оценят 120 воспитанников и еще 20 педагогов образовательного учреждения.

«Мы очень благодарны правительству региона за выполненное обещание, за понимание, что школы важны везде, даже в самых отдаленных поселках области. В новой школе будет приятно учиться и постигать новое. Мы уверены, что теперь наши дети будут добиваться еще больших успехов», – сказала представитель родительского комитета школы, мама двух школьников Екатерина Бусыгина.

В правительстве региона напомнили, что Калининская школа стала участником федерального проекта «Школа мечты». Студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета разработали дизайнерский проект ремонта образовательной организации. В нем были учтены пожелания самих школьников и их наставников.

«Хочу выразить свою благодарность дизайнерам школы за их работу. Они настоящие профессионалы – сделали нашу школу современной, необычной. Студенты подошли к разработке проекта нестандартно, креативно! Мы очень рады видеть нашу школу такой красивой!» – поблагодарила ученица 9-го класса Калининской школы Ольга Юферова.

Напомним, создание комфортных условий для получения детьми образования – один из приоритетов национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Нацпроект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

