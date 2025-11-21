Нижегородским пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

В России начали выдавать электронные удостоверения пенсионеров. Этот документ доступен для всех граждан, достигших пенсионного возраста, сообщает 360.ru.

Электронное удостоверение пенсионера представляет собой уникальный QR-код, который автоматически присваивается каждому гражданину, вышедшему на пенсию. Этот цифровой документ упрощает доступ к льготам и услугам, делая процесс их получения более удобным и быстрым.

Социальный фонд России объясняет, что внедрение электронных удостоверений — это часть широкой программы цифровизации социальной сферы. Её цель — упростить взаимодействие граждан с государственными учреждениями и сделать получение льгот более доступным.

QR-код можно использовать в различных ситуациях, где требуется подтверждение статуса пенсионера, например, в общественном транспорте, аптеках и других учреждениях. Преимущество электронного удостоверения в том, что его невозможно потерять. Пенсионеру достаточно иметь при себе мобильное устройство и доступ к интернету, чтобы в любой момент подтвердить свой статус и право на льготы.

Получение электронного удостоверения

Для получения электронного удостоверения пенсионеру не нужно подавать дополнительных заявлений. Если человек уже получает пенсию, QR-код присваивается автоматически. Пенсионеры могут найти свой QR-код в личном кабинете на портале "Госуслуги". Для тех, кто недавно вышел на пенсию, код будет сформирован в течение 10 дней после назначения выплат.

Важно отметить, что использование электронного удостоверения — это право, а не обязанность. Пенсионеры могут продолжать пользоваться бумажными или пластиковыми удостоверениями, если считают это необходимым.

Что делать с бумажным удостоверением

Электронное удостоверение не заменяет бумажное. Оба документа остаются действительными. Граждане, у которых уже есть бумажные удостоверения, могут продолжать их использовать. Те, у кого их нет, могут получить их в Социальном фонде или многофункциональных центрах (МФЦ).