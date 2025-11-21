Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 19:15Нижегородским пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение
21 ноября 2025 18:50Новые ограничения ввели на Ильинке из-за ремонта трамвайных путей
21 ноября 2025 18:23Канадец на велосипеде пропал в Нижегородской области
21 ноября 2025 18:03Бетонный завод семьи арестованного Штокмана закрыли на 45 суток
21 ноября 2025 17:39Нижегородские предприятия поддерживают семьи с детьми
21 ноября 2025 17:36Калининская школа в Ветлужском округе открылась после капитального ремонта
21 ноября 2025 17:16Ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде выполнен на 99%
21 ноября 2025 16:54В Нижегородской области нет массового возврата проданных из-за аферистов квартир
21 ноября 2025 16:42В музее Горьковского автозавода состоялась экскурсия для семей участников СВО
21 ноября 2025 16:35Минобр Нижегородской области объяснил переход школ на мессенджер MAX
Общество

Нижегородским пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение

21 ноября 2025 19:15 Общество
Нижегородским пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

В России начали выдавать электронные удостоверения пенсионеров. Этот документ доступен для всех граждан, достигших пенсионного возраста, сообщает 360.ru.

Электронное удостоверение пенсионера представляет собой уникальный QR-код, который автоматически присваивается каждому гражданину, вышедшему на пенсию. Этот цифровой документ упрощает доступ к льготам и услугам, делая процесс их получения более удобным и быстрым.

Социальный фонд России объясняет, что внедрение электронных удостоверений — это часть широкой программы цифровизации социальной сферы. Её цель — упростить взаимодействие граждан с государственными учреждениями и сделать получение льгот более доступным.

QR-код можно использовать в различных ситуациях, где требуется подтверждение статуса пенсионера, например, в общественном транспорте, аптеках и других учреждениях. Преимущество электронного удостоверения в том, что его невозможно потерять. Пенсионеру достаточно иметь при себе мобильное устройство и доступ к интернету, чтобы в любой момент подтвердить свой статус и право на льготы.

Получение электронного удостоверения

Для получения электронного удостоверения пенсионеру не нужно подавать дополнительных заявлений. Если человек уже получает пенсию, QR-код присваивается автоматически. Пенсионеры могут найти свой QR-код в личном кабинете на портале "Госуслуги". Для тех, кто недавно вышел на пенсию, код будет сформирован в течение 10 дней после назначения выплат.

Важно отметить, что использование электронного удостоверения — это право, а не обязанность. Пенсионеры могут продолжать пользоваться бумажными или пластиковыми удостоверениями, если считают это необходимым.

Что делать с бумажным удостоверением

Электронное удостоверение не заменяет бумажное. Оба документа остаются действительными. Граждане, у которых уже есть бумажные удостоверения, могут продолжать их использовать. Те, у кого их нет, могут получить их в Социальном фонде или многофункциональных центрах (МФЦ).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Пенсионеры Пенсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных