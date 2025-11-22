10 участников специальной военной операции и членов их семей стали победителями проекта "СВОё дело" Экономика

10 участников специальной военной операции и членов их семей стали победителями проекта «СВОё дело». Программу реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Проект «СВОё дело» решает две важные задачи: обеспечивает наших защитников и их семьи реальной возможностью для самореализации и даёт им твёрдую уверенность в том, что государство и общество их поддерживают. На протяжении программы участников сопровождали эксперты регионального минпрома и центра «Мой бизнес», а наставниками были успешные предприниматели и руководители компаний. Уверен, что знания и опыт, которые получили участники программы, позволят им развиваться в этой сфере, реализовывать свои идеи и тем самым вносить вклад в укрепление нижегородской экономики. Для нас же такая программа – не просто консультационная и финансовая помощь участникам СВО и их близким, а проявление солидарности, единства общества», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Среди проектов-победителей – кожевенная мастерская (Кстово), глемпинг (Бор), студия груминга (Урень), точка продажи мороженного (Нижний Новгород), улиточная ферма (Дивеево), центр изготовления вышивки (Нижний Новгород), рыбоводческая ферма (Нижний Новгород), центр оказания помощи участникам специальной военной операции (Городец), организация рыбалки под ключ и услуги по внутренней отделке помещений (Выкса).

Победители проекта получили сертификаты номиналом 150 тыс. рублей на продвижение своего проекта в интернете, они также смогут выбрать одну из профессиональных услуг* для развития бизнеса.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что всего в проекте «СВОё дело» приняло участие более 140 человек из 38 районов области. Среди них были ветераны СВО, действующие участники боевых действий, члены их семей.

«Многие участники проекта нашли для себя новое направление и уже запустили собственные инициативы. За время проекта было открыто более 30 новых бизнесов. Сегодня мы завершаем программу, но наша задача — продолжать сопровождать участников проекта, поддерживать их инициативы и формировать условия, в которых каждый, кто прошёл через трудности службы, сможет реализовать себя в мирной жизни», – рассказал Максим Черкасов.

По его словам, на протяжении полугода участники проекта погружались в предпринимательство. Эксперты регионального центра «Мой бизнес» постоянно находились на связи – консультировали, помогали зарегистрировать бизнес, подбирали меры господдержки.

«На старте участники изучили основы предпринимательства на онлайн-курсе. Затем, чтобы расширить их бизнес-компетенции, мы организовали серию семинаров. Эти встречи проводились по кустовому принципу в разных районах области. Также по кустовому принципу прошли бизнес-игры, на которых участники подготовили бизнес-планы для своего дела», – пояснил Максим Черкасов.

Также с участниками проекта «СВОё дело» работали наставники – успешные предприниматели и директора предприятий, руководители муниципальных деловых объединений. Кроме того, состоялась 20 экскурсий на предприятия региона.

Ещё пять участников проекта были отмечены сертификатами на создание сайта от Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области. Награды получили центр дополнительного образования для детей и взрослых (Городец), экоферма (Городец), сервис ремонта и переоборудования автобусов (Нижний Новгород), козоводческая ферма (Лукоянов), медицинский центр (Павлово).

«Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области рад стать партнёром проекта регионального минпрома «СВОё дело». Помимо основных победителей мы отметили ещё пять участников, которым окажем адресную поддержку. Каждый из них получил сертификат номиналом 100 тысяч рублей — эти средства можно направить на разработку сайта, SEO-оптимизацию, создание и продвижение страниц в социальных сетях. Мы уверены, что такая точечная помощь позволит участникам увереннее развивать свои проекты, расширять аудиторию и выстраивать устойчивое будущее для своего дела», – отметила заместитель директора Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Роза Румянцева.

В 2026 году планируется запуск второго потока программы.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Фото: минпроторг Нижегородской области