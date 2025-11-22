Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 ноября 2025 13:21Новая жизненная ситуация на "Госуслугах" позволяет зарегистрировать товарный знак
22 ноября 2025 12:23Нижегородская область разместила очередной облигационный заем на 15 млрд рублей
22 ноября 2025 11:21Более 85 млн рублей заработали нижегородские экспортеры на международных маркетплейсах при господдержке
22 ноября 2025 11:18Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области
22 ноября 2025 07:2310 участников специальной военной операции и членов их семей стали победителями проекта "СВОё дело"
21 ноября 2025 15:59Власти расторгли контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей
21 ноября 2025 15:16Центр мониторинга безопасности и правовой помощи создадут в Нижнем Новгороде
21 ноября 2025 14:05Дерипаска призвал банки прекратить "плакаться" и отстать от маркетплейсов
21 ноября 2025 12:53Еще 12 инвестпроектов на 2,6 млрд рублей запустят в Нижегородской области
21 ноября 2025 12:17Проезд по трассе М-12 в Нижегородской области станет дороже
Экономика

Новая жизненная ситуация на "Госуслугах" позволяет зарегистрировать товарный знак

22 ноября 2025 13:21 Экономика
Новая жизненная ситуация на Госуслугах позволяет зарегистрировать товарный знак

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Зарегистрировать кассу и товарный знак теперь можно на портале «Госуслуги» при помощи жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн». Жизненные ситуации на портале запускаются и развиваются по национальному проекту «Экономика данных», который курирует вице-премьер - руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Жизненная ситуация «Начните бизнес онлайн» доступна на «Госуслугах» с декабря 2024 года. С её помощью можно зарегистрировать юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Как и другие жизненные ситуации, сервис регулярно развивается и дополняется новым функционалом.

Новые возможности жизненной ситуации позволяют пользователю получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела, определить подходящую систему налогообложения, а также подать документы на регистрацию кассы и товарного знака в онлайн-режиме, без посещения ведомств, полностью в цифровом формате.

«Развитие жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» - это очередной шаг стратегии: сделать взаимодействие бизнеса с государством максимально простым, прозрачным и удобным. Теперь каждый начинающий владелец бизнеса получает исчерпывающую информацию обо всех предстоящих шагах, подает необходимые документы онлайн, а также имеет четкое понимание, на каком этапе решения находятся его вопросы. Вместо посещения ведомств можно уделить внимание развитию своего дела», – сказал Дмитрий Григоренко.

Для регистрации бизнеса будущему индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу или самозанятому потребуется сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Получить его можно онлайн в приложении «Госключ».

Сервисы «Жизненные ситуации» - новый этап развития системы госуслуг. Один такой сервис объединяет в среднем 17 государственных услуг, связанных единой темой, и позволяет получить их комплексно, в режиме «одного окна». Пользователю больше не нужно искать услуги на страницах разных ведомств, тратить время на визиты и сбор документов. Все, что необходимо людям и бизнесу, собрано на портале «Госуслуги» и региональных цифровых ресурсах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Госуслуги Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных