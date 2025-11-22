Новая жизненная ситуация на "Госуслугах" позволяет зарегистрировать товарный знак Экономика

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Зарегистрировать кассу и товарный знак теперь можно на портале «Госуслуги» при помощи жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн». Жизненные ситуации на портале запускаются и развиваются по национальному проекту «Экономика данных», который курирует вице-премьер - руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Жизненная ситуация «Начните бизнес онлайн» доступна на «Госуслугах» с декабря 2024 года. С её помощью можно зарегистрировать юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Как и другие жизненные ситуации, сервис регулярно развивается и дополняется новым функционалом.

Новые возможности жизненной ситуации позволяют пользователю получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела, определить подходящую систему налогообложения, а также подать документы на регистрацию кассы и товарного знака в онлайн-режиме, без посещения ведомств, полностью в цифровом формате.

«Развитие жизненной ситуации «Начните бизнес онлайн» - это очередной шаг стратегии: сделать взаимодействие бизнеса с государством максимально простым, прозрачным и удобным. Теперь каждый начинающий владелец бизнеса получает исчерпывающую информацию обо всех предстоящих шагах, подает необходимые документы онлайн, а также имеет четкое понимание, на каком этапе решения находятся его вопросы. Вместо посещения ведомств можно уделить внимание развитию своего дела», – сказал Дмитрий Григоренко.

Для регистрации бизнеса будущему индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу или самозанятому потребуется сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Получить его можно онлайн в приложении «Госключ».

Сервисы «Жизненные ситуации» - новый этап развития системы госуслуг. Один такой сервис объединяет в среднем 17 государственных услуг, связанных единой темой, и позволяет получить их комплексно, в режиме «одного окна». Пользователю больше не нужно искать услуги на страницах разных ведомств, тратить время на визиты и сбор документов. Все, что необходимо людям и бизнесу, собрано на портале «Госуслуги» и региональных цифровых ресурсах.