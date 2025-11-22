Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
В Нижегородской области прошел региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В ФОКе «Северная звезда» состоялся региональный этап соревнований «Борьба в школу». Турнир прошел в Нижнем Новгороде второй раз.Основная задача фестиваля – привлечь детей и подростков к занятиям спортом и физической культурой, укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни. Такие соревнования позволяют популяризировать борьбу среди школьников и выявить талантливых спортсменов.

«Греко-римская борьба – это самый древний вид единоборств, из которого вытекли уже все остальные. Мы стараемся продолжить традицию предков, поэтому пропагандируем наш вид спорта, влюбляем в него новые поколения. А такие соревнования как раз позволяют привлечь молодежь, помочь им приблизиться к великим спортсменам. Турнир собрал сильнейших борцов региона, и по его итогам мы сформируем достойную команду Нижегородской области», – сказал вице-президент Федерации спортивной борьбы Нижегородской области, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, мастер спорта СССР Игорь Гунько.

В соревновании приняли участие юноши 13-14 лет из разных муниципальных и городских округов. Победители регионального этапа представят Нижегородскую область на завершающем этапе всероссийских соревнований.

«Здорово, что есть такая возможность проверить свои силы в борьбе с лучшими спортсменами региона. Было сложно, не всё сразу получалось, но очень рад, что удалось забрать первое место. Теперь я буду готовиться к всероссийскому этапу и постараюсь показать достойный результат», – поделился участник соревнований Илья Хохряков.

Первые места в соревновании по дисциплине «греко-римская борьба» заняли:

• Козлов Егор, МАУ ФОК «Победа» (весовая категория 30-32 кг);

• Масленников Иван, МАУ ДО «СШОР по греко-римской борьбе» (весовая категория 35-38 кг);

• Рябков Артемий, МАУ ДО «СШОР по греко-римской борьбе» (весовая категория 41-44 кг);

• Шахалов Кирилл, МАУ ДО «СШОР по греко-римской борьбе» (весовая категория 47-50 кг);

• Хохряков Илья, ДО «КСШ №1» (весовая категория 53-57 кг);

• Мокеев Иван, МАУ ДО «СШОР по греко-римской борьбе»  (весовая категория 61-64 кг);

• Яшин Никита, МАУ ДО «СШОР по греко-римской борьбе»  (весовая категория 67-70 кг).

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

«Турнир становится популярнее, и число участников только увеличивается. Уверен, что с каждым годом на ковер будет выходить все больше и больше юных спортсменов. Я считаю, что эти соревнования были своевременно включены в систему школьного спорта, являются актуальными и важными для воспитания будущих спортсменов. С нашей стороны проект “Детский спорт” партии “Единая Россия” будет и дальше поддерживать этот турнир, чтобы он набирал обороты и развивался», — отметил депутат городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Владимир Поддымников-Гордеев.

Напомним, партийный проект «Детский спорт» направлен на популяризацию здорового образа жизни и регулярной физической активности среди детей и подростков, а также способствует созданию комфортных условий для массового спорта. Здоровье граждан — важнейший приоритет народной программы «Единой России».

 

