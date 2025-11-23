Три авиарейса задержаны из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Фото: аэропорт Нижнего Новгорода им. Чкалова

В аэропорту Нижнего Новгорода задержаны несколько рейсов из-за временных ограничений на приём и отправку самолётов. По информации от пресс-службы аэропорта, это рейсы в Оренбург, Ереван и Екатеринбург.

Согласно данным онлайн-табло, вылет в Оренбург авиакомпании UVT aero перенесён на 12:00, а рейс в Ереван авиакомпании Red Wings — на 15:10.

Кроме того, задерживается авиарейс из Екатеринбурга, который прибудет в Нижний Новгород, ориентировочно, в 14:20. Обратный рейс из Нижнего Новгорода в Екатеринбург в 19:15 также перенесён - предварительно, на 23:10.

Представители аэропорта отметили, что в зонах терминала нет большого скопления пассажиров. В случае необходимости пассажирам будет предоставлен дополнительный мягкий инвентарь, а также работают питьевые фонтанчики для обеспечения комфорта.

Напомним, что утром в воскресенье, 23 ноября, в Нижнем Новгороде введён план "Ковёр". Это означает, что аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда.