План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту утром 23 ноября

Аэропорт "Чкалов" в Нижнем Новгороде временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
По имеющейся информации, работа воздушной гавани приостановлена в целях безопасности — есть угроза атаки БПЛА.
Ранее нижегородцам рассказали, что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт.
Сообщалось также, что этой зимой пассажирам будет доступно 18 направлений из столицы Приволжья.
