План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту утром 23 ноября Общество

Аэропорт "Чкалов" в Нижнем Новгороде временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.

По имеющейся информации, работа воздушной гавани приостановлена в целях безопасности — есть угроза атаки БПЛА.

