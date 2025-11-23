Исполнительным директором "Пари НН" назначили Алексея Гладкова Спорт

Руководство футбольного клуба "Пари НН" назначило 34-летнего Алексея Гладкова на должность исполнительного директора.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского клуба, до перехода в "Пари НН", Алексей три года руководил ФОКом "Заволжский". Сначала он работал заместителем директора по спорту, а затем стал директором.

Кроме того, ранее он был спортивным директором женского хоккейного клуба СКИФ, а также был начальником основной и молодёжной команд.

"Мы приветствуем Алексея Сергеевича в "Пари НН"! Желаем ему успехов и плодотворной работы на благо клуба и нижегородского футбола!", - написали представители клуба в соцсетях.

На данный момент "Пари НН" находится на 16-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги после 15 сыгранных туров. У команды 8 очков. В следующем туре, который состоится в ближайшее воскресенье, нижегородцы встретятся с одним из лидеров чемпионата — петербургским "Зенитом".

Напомним, в сентябре в клубе сменился генеральный директор - вместо ушедшего Давида Мелик-Гусейнова пост занял Виталий Карасёв. а вот слухи о смене спортивного директора были опровергнуты.