Виталий Карасёв назначен новым тренером ФК "Пари Нижний Новгород" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Новым генеральным директором футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" назначен Виталий Карасёв, сообщили в пресс-службе клуба 19 сентября.

Напомним, что его предшественником был Давид Мелик-Гусейнов, который пришел в спорт из минздрава. О его уходе с занимаемой должности стало известно 13 сентября.

В ФК рассказали, что значительная часть жизни и профессиональной карьеры Карасёва связана со спортом и Нижегородской областью. 36-летний специалист начал работу в "Центре спортивной подготовки" Нижегородской области, где прошел путь от аналитика до заместителя директора.

С 2024 года он занимал должность исполнительного директора "Волны" — футбольного клуба из Нижегородской области, выступающего во Второй лиге Б.

"При принятии решения мы учитывали как профессиональные, так и личностные качества кандидатов, понимание ими наших ценностей и приоритетов развития клуба", — сообщил гендиректор АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области" Максим Гафуров.

По его словам, назначение Карасёва в "Пари НН" является продолжением системной работы по привлечению молодых и амбициозных кадров в руководство профессиональных клубов Нижегородской области.

Кстати, спортивные инсайдеры называли Карасёва одним из кандидатов на пост нового гендиректора ФК "Пари НН".