На кинофестиваль "Черноречье Фест" в Дзержинск приедут Куценко, Гусева и Скляр

23 ноября 2025 14:46 Культура и отдых
Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова

Глава Дзержинска Михаил Клинков рассказал о подготовке фестиваля "Черноречье Фест" (6+), которая стартовала ещё в сентябре. Несмотря на различные мнения и даже предложения отказаться от проведения фестиваля, было принято решение сохранить эту важную культурную традицию для жителей Дзержинска.

Сейчас завершается согласование организационных моментов, и скоро будут опубликованы афиши, а также начнутся продажи билетов, отметил мэр.

Недавно прошла встреча представителей администрации города с президентом фестиваля Сергеем Новожиловым и его директором Сергеем Балашовым, на которой обсудили планы и рассказали о предстоящих мероприятиях.

"Черноречье ФЕСТ" – знаковое культурное событие для Дзержинска, на которое мы приглашаем ведущих звёзд театра и кино. Спектакли проходят с аншлагами. У кинофестиваля сложились свои традиции и преданные поклонники", - подчеркнул Михаил Клинков.

Президент фестиваля Сергей Новожилов поделился, что на фестиваль приедут такие звёзды, как Ольга Остроумова, Гоша Куценко, Анна Михайловская, Екатерина Гусева, Ольга Артемьева, Вадим Андреев, Игорь Скляр, Татьяна Васильева, Алена Яковлева и Александр Самойленко.

Четвёртый открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест" пройдёт с 18 по 22 февраля. Зрители смогут посетить спектакли во Дворце культуры химиков, в театре драмы и в театре кукол.

Напомним, в Нижегородской области проходят три кинофестиваля: "Кстокино" в Кстове - в мае, "Горький fest" в Нижнем Новгороде - в июле и "Черноречье Фест" - в Дзержинске.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Кинематограф Кино Фестиваль
