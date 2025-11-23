Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
23 ноября 2025 17:22"Пари НН" снова проиграл "Зениту" 0:2
23 ноября 2025 12:49Исполнительным директором "Пари НН" назначили Алексея Гладкова
22 ноября 2025 21:12В Нижегородской области прошел региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы
22 ноября 2025 17:37Защитник "Пари НН" Коледин поделился ожиданиями от матча с родным "Зенитом"
22 ноября 2025 15:43"Нам следует работать сообща": Наталья Садова о реконструкции стадиона "Водник"
21 ноября 2025 22:00"Чайка" взяла уверенный реванш у "Кузнецких Медведей"
21 ноября 2025 08:05Исаков об аренде Артамонова: "Не нашли возможности сдвинуть с мертвой точки"
20 ноября 2025 22:23Нижегородское "Торпедо" побеждает "Спартак" второй раз в сезоне
20 ноября 2025 16:33Нижегородская "Чайка" уступила "Кузнецким Медведям" в серии буллитов
20 ноября 2025 16:10Торпедовец Никита Артамонов проведет остаток сезона в "Нефтехимике"
Спорт

"Пари НН" снова проиграл "Зениту" 0:2

23 ноября 2025 17:22 Спорт
Пари НН снова проиграл Зениту 0:2

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" потерпел второе в сезоне поражение против петербургского "Зенита". Домашняя встреча прошла 23 ноября в рамках 16 тура Российской премьер-лиги и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Нижегородцы неоднократно пытались атаковать ворота соперника, но защита "Зенита" сводила все попытки на нет.

Счёт был открыт только во втором тайме. В составе "бело-голубых" результативными действиями отметились нападающий Максим Глушенков и полузащитник Вендел.

Благодаря этой победе, "Зенит" набрал 33 очка и вышел на первое место РПЛ. "Пари НН" сохраняет последнее место с 8 очками.

Следующий матч "Пари НН" проведёт на выезде 29 ноября — соперником станет тольяттинский "Акрон".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных