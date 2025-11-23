"Пари НН" снова проиграл "Зениту" 0:2

Фото:
Футбольный клуб "Пари НН" потерпел второе в сезоне поражение против петербургского "Зенита". Домашняя встреча прошла 23 ноября в рамках 16 тура Российской премьер-лиги и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Нижегородцы неоднократно пытались атаковать ворота соперника, но защита "Зенита" сводила все попытки на нет.
Счёт был открыт только во втором тайме. В составе "бело-голубых" результативными действиями отметились нападающий Максим Глушенков и полузащитник Вендел.
Благодаря этой победе, "Зенит" набрал 33 очка и вышел на первое место РПЛ. "Пари НН" сохраняет последнее место с 8 очками.
Следующий матч "Пари НН" проведёт на выезде 29 ноября — соперником станет тольяттинский "Акрон".
