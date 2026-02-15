Более 10 тысяч нижегородцев стали участниками "Лыжни России 2026" Спорт

Фото: Александр Воложанин

Массовая лыжная гонка "Лыжня России 2026", прошедшая 14 февраля, привлекла более 10 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своем Telegram-канале.

Соревнования проводились на нескольких дистанциях: классический масс-старт на дистанции 5 и 10 километров, корпоративные, детские и семейные гонки, а также забег почётных гостей на символическую дистанцию в 2026 метров.

По словам Кабайло, лыжные гонки прошли в 35 муниципалитетах региона. Многие жители поддержали событие собственными лыжными прогулками в различных уголках области.

Ранее НИА "Нижний Новгород" публиковало фоторепортаж о проведении "Лыжни России 2026" в Новинках.