Более 10 тысяч нижегородцев стали участниками "Лыжни России 2026"

Массовая лыжная гонка "Лыжня России 2026", прошедшая 14 февраля, привлекла более 10 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своем Telegram-канале.
Соревнования проводились на нескольких дистанциях: классический масс-старт на дистанции 5 и 10 километров, корпоративные, детские и семейные гонки, а также забег почётных гостей на символическую дистанцию в 2026 метров.
По словам Кабайло, лыжные гонки прошли в 35 муниципалитетах региона. Многие жители поддержали событие собственными лыжными прогулками в различных уголках области.
