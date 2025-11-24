Житель Кулебак получил 9 лет колонии за стрельбу по детям

Суд приговорил местного жителя Кулебак к девяти годам лишения свободы за покушение на убийство несовершеннолетних.
По данным СУ СК России по Нижегородской области, инцидент произошел 11 октября 2024 года. Мужчина находился у себя дома на улице Мира, когда внезапно начал стрелять из огнестрельного оружия по детям, гулявшим во дворе. Поводом стала вспышка неприязни, возникшая у него, по версии следствия, внезапно.
В результате один подросток получил ранения, квалифицированные как легкий вред здоровью. Еще двое детей не пострадали физически, но испытали сильный стресс.
Завершить задуманное злоумышленнику не удалось — дети успели убежать, а пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.
Собранные материалы следствия были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом и из хулиганских побуждений.
Суд назначил ему наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что трое мужчин предстанут перед судом за нападение на подростков в Нижнем Новгороде.
