Участник СВО: Местные жители встречают нас как освободителей Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Нижегородец с позывным «Мавик» подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции весной 2024 года. Выбор его военной специальности определило полученное ранее образование по направлению «Мехатроника и мобильная робототехника».

«Я обучился проектированию и эксплуатации роботизированных устройств, поэтому в зону спецоперации отправился в качестве оператора БПЛА и сапера. Наша группа занималась разминированием заводов, промышленных предприятий, полей в Луганской народной республике. Каждая задача была максимально ответственной, потому что разминировали гражданские территории. Мы тщательно проверяли все объекты, осознавая, что любая наша ошибка может стоить человеческих жизней», - рассказал участник СВО.

Участник СВО отметил, что позывной «Мавик» выбрал неслучайно: именно с помощью этой модели дрона он проводил инженерную разведку. Он уверен, что сегодня Россия стоит на защите людей, которые хотят жить в свободной и мирной стране.

«Многие товарищи, с кем учился, служил в армии, отправились на передовую спецоперации. И я тоже решил встать на защиту страны. Меня возмущает, что нацизм, который искореняли наши предки, вновь возродился и проявляется в бесчеловечности к простым мирным людям. Когда местные жители в зоне СВО встречают нас с радостью, называя освободителями, я понимаю, что сделал верный выбор», - признается он.

За успешное выполнение задач военнослужащий был удостоен медалей Жукова, «За верность долгу» и «Участнику СВО». Признается, что ценит эти награды, потому что они всегда будут напоминать, какую важную миссию он выполнял «за ленточкой».

После возвращения из командировки «Мавик» продолжает службу в одной из нижегородских воинских частей. Он делится своим опытом с молодыми солдатами и обучает их управлению беспилотниками.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.