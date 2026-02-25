10 округов стали лидерами рейтинга цифровой трансформации нижегородских муниципалитетов по итогам 2025 года Общество

10 городских и муниципальных округов стали лидерами рейтинга цифровой трансформации (ЦТ) нижегородских муниципалитетов за 2025 год. Как отметили в региональном министерстве цифрового развития и связи, перед муниципалитетами, как и перед областным правительством, стоит задача цифровизации всех ключевых сфер экономики для удобства нижегородцев. Рейтинг позволяет оценить эффективность цифровой трансформации, оказания услуг жителям и внедрения ИИ в округах области

«Рейтинг фиксирует уровень «цифровой зрелости» наших районов. Крайне важно, что с его помощью мы можем оценить, насколько качественно оказываются муниципальные услуги, насколько оперативно жители получают ответы на свои обращения. Среди значимых показателей также – обеспечение высокого уровня кибербезопасности и использование ИИ в работе муниципальной команды», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

По итогам 2025 года лидерами стали Дзержинск, Выкса, Саров, Нижний Новгород, Арзамас, а также Ковернинский, Тонкинский, Сергачский, Краснобаковский и Балахнинский округа.

«Оценка происходит по одиннадцати группам показателей. Это уровень импортонезависимости программного обеспечения, использование искусственного интеллекта в работе, а также наличие камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный город». Из числа этих и ряда других критериев складывается балл, который может быть набран муниципалитетом для отражения его уровня цифровизации», – отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Сбор статистики по цифровизации муниципального управления в том числе позволяет Минцифры региона наиболее эффективно внедрять системы на базе искусственного интеллекта там, где они нужны. К примеру, в Нижнем Новгороде ИИ помогает контролировать состояние дорожной инфраструктуры: исправность работы фонарей, качество дорожного полотна и другие факторы. Для этого в кабине водителя общественного транспорта устанавливается специальное устройство для видеозаписи, материалы с которого после анализирует нейросеть.

Аналогичная ИИ-технология для мониторинга дорог используется в Краснобаковском муниципальном округе, где специальные устройства для видеозаписи установили на нескольких единицах муниципального такси.

Напомним, что в каждом муниципалитете назначен руководитель цифровой трансформации - профильный замглавы округа или непосредственно глава МСУ. На уровне правительства Нижегородской области руководителем ЦТ является Егор Поляков.

Цифровизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он начал действовать в стране с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Фото: АНО "Горький Тех"