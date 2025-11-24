Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Общество

Маркетолог Григорьев рассказал, чем поможет ограничение скидок на маркетплейсах

24 ноября 2025 19:16 Общество
Маркетолог Григорьев рассказал, чем поможет ограничение скидок на маркетплейсах

Центральный банк России выступил с инициативой по регулированию деятельности маркетплейсов, предложив ограничить размер предоставляемых ими скидок и запретить продажу продуктов через банки, принадлежащие этим платформам. О возможных последствиях этого шага рассказал Николай Григорьев, член совета Гильдии маркетологов, в интервью для 360.ru

Григорьев отметил, что с 1 октября 2026 года в России начнёт действовать закон "О платформенной экономике", регулирующий права и обязанности цифровых платформ. Многие ведущие маркетплейсы уже согласились следовать его положениям до вступления закона в силу.

Маркетолог выразил недоумение по поводу того, почему некоторые маркетплейсы предлагают скидки и бонусы только по картам своих банков. Он считает, что этот вопрос можно решить в интересах потребителей.

"Каждый борется за свое место на рынке. Когда все рассказывают, что главная задача — спасти нас с вами, бедных покупателей, я отношусь к этому с улыбкой. Они спасают собственные рыночные позиции", — подчеркнул Григорьев.

Он также отметил, что Центральный банк вряд ли пойдёт на крайние меры и полностью запретит маркетплейсам иметь собственные банки, поскольку это радикальное решение.

Однако представители крупных маркетплейсов, таких как Wildberries и Russ, восприняли это предложение как фактический запрет на создание и функционирование собственных банков. Они считают, что крупные банки получат значительное преимущество, что может негативно сказаться на конкуренции и условиях для потребителей.

Недавно стало известно, что пять крупных российских банков предложили запретить использование бонусов и скидок на маркетплейсах. Соответствующее обращение было направлено председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Банки аргументировали свою позицию тем, что скидки и бонусы могут искажать рыночные механизмы и создавать неравные условия для конкуренции.

