Всероссийская научно-практическая студенческая конференция прошла в колледже НИУ Президентской академии

Фото: НИУ Президентской академии

Всероссийская научно-практическая студенческая конференция прошла в колледже НИУ Президентской академии. В этом году конференция "Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации" была приурочена к празднованию 80-летия Нижегородского института управления.

"В юбилейный год НИУ Президентской академии мы проводим научно-образовательные мероприятия, приуроченные к дате образования института в 1946 году. Конференция, посвященная актуальным вопросам экономики – важное событие как для колледжа НИУ, так и для студентов из других филиалов Академии", - сказала директор НИУ Екатерина Лебедева.

Доклады затрагивали например, такие темы, как сервисы подписок, повышение НДС, использование ИИ в экономике. Свои исследовательские проекты на V конференции представили более 60 студентов колледжей из разных филиалов Президентской академии (Москва, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Калининград, Дзержинск, Ростов на Дону, Смоленск).

Красной нитью через доклады прошла идея взаимосвязи экономических процессов с общественными, естественно‑математическими науками и цифровыми технологиями.

"Давно интересуюсь темой предпринимательства, с большой долей вероятности сама займусь бизнесом. Мне интересно изучать разные аспекты жизни своей страны с научной точки зрения, поэтому и решила принять участие в конференции. Это что-то вроде способа самовыражения", – поделилась студентка 2 курса колледжа НИУ Президентской академии Анна Занозина. Девушка выступила с докладом о развитии предпринимательской деятельности.

Дипломантами (1, 2 и 3 степени) конференции в секции "Тренды и драйверы развития современной экономики: прогнозы и сценарии" стали:

1. Артем Мавричев (Руководитель Смирнова Н.Н.). Колледж НИУ

2. Мери Геворгян (Руководитель Багрова Е.Д.). Колледж НИУ

3. Анна Ефремова (Руководитель Петровская А.Д.). Колледж НИУ

В секции "Современные финансы: инновации, управление, стратегии развития":

1. Кристина Клементьева (Руководитель Миронова Е.В. ). Колледж НИУ

2. Виолетта Лахина (Руководитель Гостев Д.А.). Колледж ЮРИУ-Филиал РАНХиГС г. Ростов на Дону

3. Виктория Мохова (Руководитель ВартановаМ.В.) КМПО РАНХиГС г. Москва.

В секции "Экономика в междисциплинарном измерении: синтез общественных наук, математики и цифровых технологий":

1. Мария Поликарпова (Руководитель Бобылева Т.И.). Колледж НИУ

2. Елизавета Сулоева (Руководитель Смирнова Н.Н.). Колледж НИУ

3. Анна Балкова (Руководитель Багрова Е.Д.). Колледж НИУ.