Нижегородские школьники — в числе победителей Национальной технологической олимпиады Junior

12 школьников из Нижегородской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Всего статусы победителей и призеров седьмого сезона соревнований получили 1 288 учащихся 5-7 классов из 66 регионов Российской Федерации. Финальный этап олимпиады, в который вышли 4 950 участников, прошел в 63 регионах.

Участниками Национальной технологической олимпиады Junior в 2025 году стали 23 990 школьников 5-7 классов из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. С 2019 года юниорский трек НТО объединил более 140 тысяч человек.

«Национальная технологическая олимпиада Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» не просто выявляет таланты – она формирует новое поколение инженеров и ученых нашей страны. В 2025 году юниоры НТО соревновались по семи передовым технологическим сферам, на каждом финале мы увидели настоящих энтузиастов, будущих технологических лидеров и исследователей в области робототехники, искусственного интеллекта, космоса, киберфизики и других направлений, чьи идеи и стремления уже сейчас формируют наше будущее. Поздравляю всех финалистов, победителей и призеров НТО Junior, наставников и родителей юниоров с этим важным шагом в мир технологий!» – поздравил участников генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2025 году финалисты НТО Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» соревновались по семи технологическим сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и киберфизические системы. Каждая из них включала серию инженерных испытаний, объединённых одной легендой.

Юниорам предстояло спроектировать конвейер для производства космических аппаратов, создать виртуальную инженерную модель солнечной энергостанции, которая позволит перейти на устойчивое энергопотребление целому городу, примерить на себя роль членов группы экологического быстрого реагирования, объединить свои знания и навыки, чтобы создать цифровые модели экосистем Байкала, с помощью графического языка написать программы для прототипа межпространственного коммуникатора, чтобы настроить связь с удаленной локацией, объединиться в команду геймдизайнеров и создать мини-уровень игры с игровым персонажем, а также доработать VR-проект комплексной системы информационной безопасности.

Из Нижегородской области в число победителей и призеров НТО Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли: