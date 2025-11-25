Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Нижегородские школьники — в числе победителей Национальной технологической олимпиады Junior

25 ноября 2025 11:07 Общество
Нижегородские школьники — в числе победителей Национальной технологической олимпиады Junior

Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

12 школьников из Нижегородской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Всего статусы победителей и призеров седьмого сезона соревнований получили 1 288 учащихся 5-7 классов из 66 регионов Российской Федерации. Финальный этап олимпиады, в который вышли 4 950 участников, прошел в 63 регионах.

Участниками Национальной технологической олимпиады Junior в 2025 году стали 23 990 школьников 5-7 классов из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. С 2019 года юниорский трек НТО объединил более 140 тысяч человек.

«Национальная технологическая олимпиада Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» не просто выявляет таланты – она формирует новое поколение инженеров и ученых нашей страны. В 2025 году юниоры НТО соревновались по семи передовым технологическим сферам, на каждом финале мы увидели настоящих энтузиастов, будущих технологических лидеров и исследователей в области робототехники, искусственного интеллекта, космоса, киберфизики и других направлений, чьи идеи и стремления уже сейчас формируют наше будущее. Поздравляю всех финалистов, победителей и призеров НТО Junior, наставников и родителей юниоров с этим важным шагом в мир технологий!» – поздравил участников генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2025 году финалисты НТО Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» соревновались по семи технологическим сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и киберфизические системы. Каждая из них включала серию инженерных испытаний, объединённых одной легендой.

Юниорам предстояло спроектировать конвейер для производства космических аппаратов, создать виртуальную инженерную модель солнечной энергостанции, которая позволит перейти на устойчивое энергопотребление целому городу, примерить на себя роль членов группы экологического быстрого реагирования, объединить свои знания и навыки, чтобы создать цифровые модели экосистем Байкала, с помощью графического языка написать программы для прототипа межпространственного коммуникатора, чтобы настроить связь с удаленной локацией, объединиться в команду геймдизайнеров и создать мини-уровень игры с игровым персонажем, а также доработать VR-проект комплексной системы информационной безопасности.

Из Нижегородской области в число победителей и призеров НТО Junior Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли:

·    победитель Глеб Бусаров, команда DS Fresh, МБОУ МОЦ «Созвездие» (сфера «Технологии и киберфизические системы»),

·    победители Данила Зорин, Елизавета Сажина и Григорий Устюжанинов, команда «Три сороковых», лицей №40 (сфера «Технологии и искусственный интеллект»),

·    победители Тимур Коноплев и Кирилл Проничев, команда «Ton 618», школа №103», школа №123» (сфера «Технологии и космос»),

·    победители Максим Корнеев, Андрей Малышев и Илья Шишин, команда «Двоичные коты», лицей №36 (сфера «Технологии и компьютерные игры»),

·    призеры Арсентий Калякулин, Никита Куприянов и Михаил Маркус, команда «Создатели игр», лицей №36, школа №37, (сфера «Технологии и компьютерные игры»).

«Охват и география проведения финалов Национальной технологической олимпиады Junior с каждым годом расширяются, все больше школьников со всей страны получают возможность познакомиться с перспективными технологиями, открыть для себя олимпиадное движение, пробовать новое и искать интересные траектории развития. Вместе с количеством юниоров НТО растет число наставников и педагогов, включенных в это движение. Их бесценный вклад помогает раскрывать потенциал каждого участника и создавать крепкое сообщество, которое ведет ребят к новым открытиям», – отметил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Составы команд-победителей и команд-призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победителей и призёров НТО Junior наградят дипломами для портфолио достижений. Школьники также получат преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады и возможность стать частью новых технологических проектов и инициатив Кружкового движения НТИ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров. Лучшие команды каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре 2025 года в Московской области.

НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», при поддержке Движения Первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ. 

Теги:
Молодежь Нацпроект Олимпиада
