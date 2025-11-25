В Госдуме предложили ввести "период охлаждения" для сделок с недвижимостью Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил новую меру для защиты граждан от квартирного мошенничества. Он внёс в Государственную Думу партийный законопроект о "периоде охлаждения" для сделок с недвижимостью. Суть инициативы заключается в том, что средства покупателя будут замораживаться на неделю после подписания договора купли-продажи, рассказал депутат 360.ru.

Миронов подчеркнул, что подобные меры необходимы из-за частых случаев мошенничества. Например, продавцы могут объявить себя недееспособными после получения денег, что позволяет им через суд признать договор недействительным и вернуть средства, оставив покупателя без квартиры. Парламентарий отметил, что мошенники используют пробелы в законодательстве, и поэтому важно разработать дополнительные механизмы защиты для покупателей.

По мнению депутатов, "период охлаждения" позволит продавцам более тщательно обдумать свои действия и отказаться от сделки, если они оказались под влиянием мошенников.

Кроме того, он предложил изменить процедуру проведения сделок, чтобы средства переводились продавцу только после государственной регистрации перехода прав собственности. Для этого необходимо использовать защищённый банковский счёт и аккредитив, который гарантирует выполнение обязательств между сторонами. Наличные средства при таких сделках исключаются, а перевод денег возможен только на счёт продавца. Также продавец должен будет подтвердить, что у него есть альтернативное жильё после продажи.

Ранее также были зафиксированы случаи, когда мошенники убеждали пенсионеров продавать свои автомобили, а затем отменяли сделки. Пожилые люди, осознав, что стали жертвами обмана, пытались вернуть свои машины, но сталкивались с трудностями.