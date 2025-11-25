Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 11:40Завод в Дзержинске защитят от БПЛА почти за 40 млн рублей
25 ноября 2025 11:28В Госдуме предложили ввести "период охлаждения" для сделок с недвижимостью
25 ноября 2025 11:11Карантин по бешенству ввели в нижегородском поселке
25 ноября 2025 11:07Нижегородские школьники — в числе победителей Национальной технологической олимпиады Junior
25 ноября 2025 09:32Учебно-развивающий центр появится около "Нижполиграфа" на Варварской
25 ноября 2025 09:12Лекция общества "Знание" по цифровой гигиене прошла в ГУ МВД по Нижегородской области
25 ноября 2025 09:09Миллионы рублей направят на усиление безопасности на Борском мосту
25 ноября 2025 08:11Фасады 139 домов обновили в Нижегородской области по программе капремонта
24 ноября 2025 21:23Озвучены новые сроки окончания строительства метро в Нижнем Новгороде
24 ноября 2025 20:43В АО "ОКО" ответили на обвинения в загрязнении Волги стоками с НСА
Общество

В Госдуме предложили ввести "период охлаждения" для сделок с недвижимостью

25 ноября 2025 11:28 Общество
В Госдуме предложили ввести период охлаждения для сделок с недвижимостью

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил новую меру для защиты граждан от квартирного мошенничества. Он внёс в Государственную Думу партийный законопроект о "периоде охлаждения" для сделок с недвижимостью. Суть инициативы заключается в том, что средства покупателя будут замораживаться на неделю после подписания договора купли-продажи, рассказал депутат 360.ru.

Миронов подчеркнул, что подобные меры необходимы из-за частых случаев мошенничества. Например, продавцы могут объявить себя недееспособными после получения денег, что позволяет им через суд признать договор недействительным и вернуть средства, оставив покупателя без квартиры. Парламентарий отметил, что мошенники используют пробелы в законодательстве, и поэтому важно разработать дополнительные механизмы защиты для покупателей.

По мнению депутатов, "период охлаждения" позволит продавцам более тщательно обдумать свои действия и отказаться от сделки, если они оказались под влиянием мошенников.

Кроме того, он предложил изменить процедуру проведения сделок, чтобы средства переводились продавцу только после государственной регистрации перехода прав собственности. Для этого необходимо использовать защищённый банковский счёт и аккредитив, который гарантирует выполнение обязательств между сторонами. Наличные средства при таких сделках исключаются, а перевод денег возможен только на счёт продавца. Также продавец должен будет подтвердить, что у него есть альтернативное жильё после продажи.

Ранее также были зафиксированы случаи, когда мошенники убеждали пенсионеров продавать свои автомобили, а затем отменяли сделки. Пожилые люди, осознав, что стали жертвами обмана, пытались вернуть свои машины, но сталкивались с трудностями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Мошенничество Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2025 16:54В Нижегородской области нет массового возврата проданных из-за аферистов квартир
20 ноября 2025 12:43Нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей
23 сентября 2025 19:12Нижегородская пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных