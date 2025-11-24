Мошенники придумали новую схему обмана пожилых людей с продажей авто Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Злоумышленники придумали новую схему обмана пожилых людей с автомобилями. В Москве жертвой стала ветеран труда, которая продала свой автомобиль, а затем выкупила назад за значительно более высокую сумму. Подробности инцидента опубликовал 360.ru.

Пенсионерке по видеосвязи позвонил незнакомец, представившийся офицером силовых структур, и сообщил, что её аккаунт на "Госуслугах" взломан. Чтобы предотвратить кражу денег, ей нужно было срочно принять участие в операции по поимке мошенников. Аферисты использовали служебные звания, знали личные данные женщины и убедили её, что злоумышленники пытаются продать её автомобиль.

Чтобы этого не допустить, ей нужно было опередить их и приехать в нелегальный автоломбард на Рязанском проспекте. Она подписала необходимые документы и получила за автомобиль, рыночная стоимость которого 3,5 млн рублей, чуть больше 1 млн наличными. Женщина передала деньги "офицерам спецслужб", которые убедили её, что сделка будет аннулирована.

Однако после этого никакой поимки преступников не случилось. Более того, женщину уведомили, что для обратного выкупа автомобиля нужно заплатить 5 млн рублей.

Как рассказала адвокат потерпевшей, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция задержала подозреваемых, ведётся проверка деятельности компании и её юридических лиц. Центральный банк внёс компанию в "список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке".

Останкинский районный суд рассматривает судебный процесс против ломбарда. Правоохранители выяснили, что под залог этой машины уже была подана заявка на займ от неизвестного брокера, хотя женщина ничего не отправляла. Документы были оформлены за час, хотя такие сделки обычно занимают пять часов.

