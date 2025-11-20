Нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей Происшествия

Фото: Александр Воложанин

64-летняя жительница Московского района Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников, потеряв в общей сложности более четырех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С конца октября женщине начали поступать звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками различных государственных структур. Под предлогом защиты накоплений от якобы мошеннических действий, злоумышленники убедили ее снять со счета 187 тысяч рублей и перевести их через почтовое отделение на указанные реквизиты.

Спустя несколько дней звонившие сообщили, что от имени пенсионерки оформлена доверенность, а ее квартира выставлена на продажу в интернете. Чтобы остановить действия третьих лиц, женщине предложили самой продать жилье. Что она и сделала. Полученные 4 млн рублей она положила в коробку, замотала ее скотчем и передала курьеру на парковке на улице Березовской.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование.

Полиция призывает граждан быть внимательными при общении с неизвестными по телефону. В случае получения тревожных сообщений о якобы незаконных действиях с банковскими счетами необходимо самостоятельно связаться с банком и не предпринимать никаких действий по указанию посторонних.

