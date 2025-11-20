Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 ноября 2025 13:02Поскользнувшийся нижегородец взыскал с ДУКа почти 1 000 000 рублей
20 ноября 2025 12:43Нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей
20 ноября 2025 12:19Директор и инженер НПАП №3 присвоили премии сотрудников на 3 млн рублей
20 ноября 2025 11:30Страшный пожар в нижегородском автосервисе унес жизнь мужчины
20 ноября 2025 10:59Истязание детей в саду в Павлове обернулось уголовным делом
20 ноября 2025 09:09Водитель без прав сбил пенсионерок на пешеходном переходе в Выксе
19 ноября 2025 20:17Неизвестный избил сторожа больницы в Дзержинске
19 ноября 2025 19:59Кузнечихинский ручей в Нижнем Новгороде оказался завален мусором
19 ноября 2025 17:49Незаконную взлетную площадку под Кстовом закрыли после авиакатастрофы
19 ноября 2025 15:33Олег Сорокин оспорил в суде отказ в УДО
Происшествия

Нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей

20 ноября 2025 12:43 Происшествия
Нижегородка продала квартиру и отдала мошенникам 4 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

64-летняя жительница Московского района Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников, потеряв в общей сложности более четырех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С конца октября женщине начали поступать звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками различных государственных структур. Под предлогом защиты накоплений от якобы мошеннических действий, злоумышленники убедили ее снять со счета 187 тысяч рублей и перевести их через почтовое отделение на указанные реквизиты.

Спустя несколько дней звонившие сообщили, что от имени пенсионерки оформлена доверенность, а ее квартира выставлена на продажу в интернете. Чтобы остановить действия третьих лиц, женщине предложили самой продать жилье. Что она и сделала. Полученные 4 млн рублей она положила в коробку, замотала ее скотчем и передала курьеру на парковке на улице Березовской.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование.

Полиция призывает граждан быть внимательными при общении с неизвестными по телефону. В случае получения тревожных сообщений о якобы незаконных действиях с банковскими счетами необходимо самостоятельно связаться с банком и не предпринимать никаких действий по указанию посторонних.

Ранее сообщалось, что мать и дочь из Нижнего Новгорода отдали мошенникам деньги и ценности на сумму почти 85 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 17:53Мошенники похитили у нижегородцев 158 млн рублей за неделю
17 ноября 2025 12:20Нижегородская пенсионерка дважды в Москве отдала аферистам около 1,8 млн рублей
11 ноября 2025 10:45Нижегородка отдала мошенникам 19 млн рублей ради заработка на криптовалюте
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных