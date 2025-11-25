Стали известны адреса "Почты Деда Мороза" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде снова заработает Почта Деда Мороза (0+). Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Новогодние почтовые стойки будут установлены в детском театре "Вера", театре "Комедiя" и планетарии имени Георгия Гречко.

Кроме того, отправить праздничную открытку можно будет из шести крупных торговых центров: "Фантастика", "Небо", "Седьмое небо", "Автозаводец", "Золотая миля" и "Океанис".

График работы почтоматов в ТЦ следующий:

• 26, 29, 30 декабря — с 16:00 до 20:00,

• 27, 28 декабря, 2, 3, 4 января — с 14:00 до 19:00,

• 31 декабря — с 12:00 до 16:00,

• 1 января — выходной.

Расписание для учреждений культуры пока находится на этапе согласования.

Как и в прошлые годы, на открытках будут изображены работы юных художников — победителей конкурса "Зимний Нижний: волшебство рядом".

