Стали известны адреса "Почты Деда Мороза" в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде снова заработает Почта Деда Мороза (0+). Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Новогодние почтовые стойки будут установлены в детском театре "Вера", театре "Комедiя" и планетарии имени Георгия Гречко.
Кроме того, отправить праздничную открытку можно будет из шести крупных торговых центров: "Фантастика", "Небо", "Седьмое небо", "Автозаводец", "Золотая миля" и "Океанис".
График работы почтоматов в ТЦ следующий:
• 26, 29, 30 декабря — с 16:00 до 20:00,
• 27, 28 декабря, 2, 3, 4 января — с 14:00 до 19:00,
• 31 декабря — с 12:00 до 16:00,
• 1 января — выходной.
Расписание для учреждений культуры пока находится на этапе согласования.
Как и в прошлые годы, на открытках будут изображены работы юных художников — победителей конкурса "Зимний Нижний: волшебство рядом".
Ранее сообщалось, что впервые каток зальют в нижегородском парке "Дубки". А символом катка в "Швейцарии" стала огромная матрешка.
