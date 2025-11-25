30-летие регионального отделения "Союза пенсионеров России" отметили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской филармонии прошел торжественный вечер (18+), посвященный 30-летию нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение».

«Для многих ветеранов “Союза пенсионеров”, которые участвуют в деятельности организации двадцать и более лет, эта встреча стала настоящим праздником. Самое главное, в чем нуждаются пенсионеры — это общение, внимание и забота, и именно такие события дают им мощный заряд позитива. Этот настрой участники увезут с собой, чтобы поделиться им со своими земляками. Хорошее настроение — лучшее лекарство, и такие мероприятия вносят неоценимый вклад в эмоциональное и физическое самочувствие ветеранов», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» Владимир Тарасов.

На празднике присутствовали более 900 пенсионеров и ветеранов из 58 округов Нижегородской области и районов Нижнего Новгорода.

«Мы всегда с радостью участвуем в мероприятиях “Союза пенсионеров”, и этот юбилейный концерт — не исключение. Здесь царит по-настоящему тёплая, дружная атмосфера, располагающая к общению, и мы очень рады отмечать этот праздник в такой душевной компании», — поделилась председатель «Союза пенсионеров» Ковернинского муниципального округа Людмила Ларина.

Гостей мероприятия встречали музыкой и песнями. В фойе выступали вокальные коллективы из разных округов области, участники танцевали под известные композиции и фотографировались с ростовой куклой белого медведя.

«Этот праздник подарил нам уникальную возможность встретиться с давними друзьями, многих из которых мы не видели долгие годы. Мы прекрасно провели время, отдохнули душой и получили огромный заряд бодрости и прекрасного настроения», — рассказала председатель «Союза пенсионеров» Сокольского муниципального округа Галина Сквознякова.

С юбилейной датой представителей «Союза пенсионеров России» поздравили: председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов; член фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Валерий Антипов; региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» Владимир Тарасов; руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

«Ваш союз — пример активной жизненной позиции и служения Отечеству. Благодарю за неоценимую помощь участникам СВО и реализацию важных социальных проектов. Вы не только дарите тепло семьям, но и оказываете реальную поддержку — плетёте маскировочные сети, отливаете окопные свечи. Ваши проекты в области спорта, социальной сферы и образования бесценны. Желаю крепкого здоровья, любви и уважения близких! С праздником!» — обратился к присутствующим председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Особо отметили председателей местных отделений «Союза пенсионеров» Нижегородской области. Их наградили благодарственными письмами и памятными подарками от партии «Единая Россия».

«Такие мероприятия подтверждают, что “Старшее поколение” — один из самых значимых проектов “Единой России”. Его сила в людях, чья искренняя вера в Россию, гордость и любовь к ней являются главной движущей силой. Своим трудом и личным примером они вдохновляют молодёжь и вносят неоценимый вклад в развитие страны. В 30-летний юбилей “Союза пенсионеров” особенно хочется пожелать, чтобы их энергия и стремление к новым свершениям только усиливались, ведь именно они — подлинный актив и гордость нашей страны», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Напомним, что забота о пенсионерах и ветеранах, создание условий для активного здорового долголетия является важнейшей задачей реализации партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение».