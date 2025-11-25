Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Обладателям премии года — премиум-приз: "Ростелеком" наградил нижегородских бизнес-лидеров

25 ноября 2025 16:22 Общество
Обладателям премии года — премиум-приз: Ростелеком наградил нижегородских бизнес-лидеров

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» выступил диджитал-партнером премии «Человек года» (18+), которая прошла 20 ноября в Нижнем Новгороде в концертном зале Premio Centre. Компания наградила победителей премиум-доступом к видеосервису Wink. 

Региональная премия «Человек года» проводится ежегодно, чтобы отметить лучших представителей бизнеса. В этом году более 50 претендентов боролись за победу в одиннадцати номинациях, затрагивающих производство, промышленность, строительство, инвестиции и гостиничный сектор.

Победителей определили с учетом итогов открытого голосования и мнения экспертного совета из числа лауреатов прошлых лет, руководителей предпринимательских объединений, профильных министерств и редакции «Делового квартала». 

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Участие компании в премии — это многолетняя традиция. Мы ежегодно становимся партнерами “Человека года”, поскольку считаем важным отметить тех, кто меняет регион к лучшему. В прошлые годы провайдер учреждал собственные спецноминации — награждал клиентов, внедряющих инновации на базе наших сервисов, и сотрудников за вклад в развитие “Ростелекома” В этом году решили поддержать всех лидеров профессиональных сфер. Наш приз идеально созвучен событию: Премия года, Premio Centre — и премиальный доступ к Wink. Убежден, что победители и номинанты, доказавшие масштаб своих достижений, заслуживают отдыха перед экранами — 315 телеканалов и 80 тысяч фильмов и сериалов помогут сбросить бремя обязательств и получить удовольствие от просмотра».

«Ростелеком» предоставил премиум-доступ к Wink не только победителям, которые смогут пользоваться подпиской целый год, но и всем участникам церемонии — для них промо-период будет действовать месяц.

Региональную премию «Человек года» проводит ее учредитель — издание «Деловой квартал». В этом году мероприятие прошло в 17-й раз. Награды удостаиваются представители бизнеса, которые имеют признание в профессиональном сообществе и определяют развитие ключевых отраслей региона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

