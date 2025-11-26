Фестиваль паралимпийских видов спорта для детей с ОВЗ прошел в Богородске Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Фестиваль паралимпийских видов спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в ФОКе «Победа» города Богородска. Мероприятие организовано партией «Единая Россия» в рамках Декады инвалидов.

«Спорт важен не только для здоровья, но и для социализации. Детям с ОВЗ после окончания школы трудно найти своё дело, а здесь ребята получают спортивный опыт, который может пригодиться им в будущем. Мы знакомим ребят с паралимпийскими видами спорта, здесь каждый может выбрать то, что ему по душе и продолжить заниматься этим профессионально. Для этого мы приглашаем на фестиваль и учителей физкультуры, которые изучают новые практики и внедряют в учебный процесс дополнительные занятия для особенных детей», — рассказала помощник регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Елена Овсянникова.

В фестивале приняли участие 85 детей из коррекционных классов. На соревнованиях команды прошли 5 спортивных станций. Дети играли в футбол, дартс и в настольные игры на точность. Также команды познакомили с новым видом спорта — бочча.

«Мы рады, что нас пригласили на это мероприятие, ведь здесь очень веселая и позитивная атмосфера. На каждой станции для нас приготовили интересные задания. Не всё получалось сразу, но всей командой мы справились и зарядились положительными эмоциями», — сказала участница мероприятия Варвара Карташова.

Также ребят познакомили с таким видом спорта, как голбол — игра с мячом для незрячих людей. Дети перекатывали друг другу специальный мяч со встроенным колокольчиком, определяя его положение по звуку. Такое упражнение позволило ребятам ощутить, как живут люди с ограничениями по зрению.

«Мне очень нравится разнообразие игр, в которые нам дали сыграть. Я сам занимаюсь футболом и с удовольствием принял участие в соревнованиях на этой станции. Но были и незнакомые игры, о которых я раньше не знал. Интересно попробовать что-то новое и узнать о других видах спорта», — поделился участник фестиваля Тимур Чернауцану.

В конце мероприятия все команды получили памятные призы. Организаторов мероприятия наградили благодарственными письмами от партии «Единая Россия» за активное участие и большой личный вклад в проведение фестиваля «Спорт для всех».

«Проект “Спорт для всех” открывает особенным детям новые виды спорта и доказывает, что их возможности безграничны. Это не просто праздник, а важный шаг для социализации ребят. Наш проект расширяется, и одна из его ключевых задач — приобщить к спорту детей с ОВЗ из малых городов региона. Это стало возможным только благодаря нашей команде — людям, которые с искренней увлечённостью создают для подрастающего поколения комфортные и доступные условия для их развития», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Роман Пономаренко.

Поддержка и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из важнейших направлений партийного проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда».