Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
26 ноября 2025 11:55Фестиваль паралимпийских видов спорта для детей с ОВЗ прошел в Богородске
25 ноября 2025 17:52Стала известна судьба КРК "Нагорный" после открытия Ледовой арены
25 ноября 2025 16:40Открытие Ледового дворца на Стрелке перенесли на 2026 год
25 ноября 2025 16:07Нападающий Владимир Ткачев пополнил нижегородское "Торпедо"
25 ноября 2025 14:35Никитин: после реконструкции "Водника" все будут довольны и счастливы
25 ноября 2025 12:05Где в Нижнем Новгороде удастся покататься на коньках этой зимой
25 ноября 2025 10:06Нижегородская "Чайка" вырвала победу у "Омских Ястребов"
24 ноября 2025 11:25Свекор Натальи Водяновой может стать владельцем 10% акций "Реала"
23 ноября 2025 20:09Антон Евменов сменил Александра Удальцова на посту спортдиректора ФК "Пари НН"
23 ноября 2025 18:49Алексей Шпилевский прокомментировал состояние игрового состава "Пари НН"
Спорт

Фестиваль паралимпийских видов спорта для детей с ОВЗ прошел в Богородске

26 ноября 2025 11:55 Спорт
Фестиваль паралимпийских видов спорта для детей с ОВЗ прошел в Богородске

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Фестиваль паралимпийских видов спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в ФОКе «Победа» города Богородска. Мероприятие организовано партией «Единая Россия» в рамках Декады инвалидов. 

«Спорт важен не только для здоровья, но и для социализации. Детям с ОВЗ после окончания школы трудно найти своё дело, а здесь ребята получают спортивный опыт, который может пригодиться им в будущем. Мы знакомим ребят с паралимпийскими видами спорта, здесь каждый может выбрать то, что ему по душе и продолжить заниматься этим профессионально. Для этого мы приглашаем на фестиваль и учителей физкультуры, которые изучают новые практики и внедряют в учебный процесс дополнительные занятия для особенных детей», — рассказала помощник регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Елена Овсянникова.

В фестивале приняли участие 85 детей из коррекционных классов. На соревнованиях команды прошли 5 спортивных станций. Дети играли в футбол, дартс и в настольные игры на точность. Также команды познакомили с новым видом спорта — бочча. 

«Мы рады, что нас пригласили на это мероприятие, ведь здесь очень веселая и позитивная атмосфера. На каждой станции для нас приготовили интересные задания. Не всё получалось сразу, но всей командой мы справились и зарядились положительными эмоциями», — сказала участница мероприятия Варвара Карташова. 

Также ребят познакомили с таким видом спорта, как голбол — игра с мячом для незрячих людей. Дети перекатывали друг другу специальный мяч со встроенным колокольчиком, определяя его положение по звуку. Такое упражнение позволило ребятам ощутить, как живут люди с ограничениями по зрению.

«Мне очень нравится разнообразие игр, в которые нам дали сыграть. Я сам занимаюсь футболом и с удовольствием принял участие в соревнованиях на этой станции. Но были и незнакомые игры, о которых я раньше не знал. Интересно попробовать что-то новое и узнать о других видах спорта», — поделился участник фестиваля Тимур Чернауцану.

В конце мероприятия все команды получили памятные призы. Организаторов мероприятия наградили благодарственными письмами от партии «Единая Россия» за активное участие и большой личный вклад в проведение фестиваля «Спорт для всех».

«Проект “Спорт для всех” открывает особенным детям новые виды спорта и доказывает, что их возможности безграничны. Это не просто праздник, а важный шаг для социализации ребят. Наш проект расширяется, и одна из его ключевых задач — приобщить к спорту детей с ОВЗ из малых городов региона. Это стало возможным только благодаря нашей команде — людям, которые с искренней увлечённостью создают для подрастающего поколения комфортные и доступные условия для их развития», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Роман Пономаренко.

Поддержка и социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из важнейших направлений партийного проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородск Единая Россия Паралимпийские игры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных