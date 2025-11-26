В Нижегородской области определен лучший просветитель в рамках премии "Знание" Общество

Фото: Общество "Знание"

Первый замруководителя администрации президента Российской Федерации, Председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко выступил перед Почетным жюри главной просветительской награды страны Знание.Премия — флагманского проекта Общества «Знание». Заседание прошло 25 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Выдающиеся государственные и общественные деятели оценили проекты 112 номинантов из 30 регионов России и 4 зарубежных стран.

Открывая заседание почетного жюри, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко выразил благодарность членам Почетного жюри и номинантам просветительской награды Знание.Премия:

«Вижу в зале больших руководителей, в первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы отложили все свои дела и взяли на себя такую важную задачу. Огромное спасибо и низкий поклон каждому из просветителей, которые выйдут сегодня на эту сцену. Перед ними стоит непростая задача представить свой проект. Не все из них станут победителями, но все из них заслуживают огромного уважения».

Он отметил, что в этот раз награда Знание.Премия объединила просветителей и проекты не только из России, но и 40 стран мира, причем соискатели из 15 стран приняли участие в премии впервые.

«У нас на первом месте просветительские проекты, которые посвящены сбережению исторической памяти, памяти о героях Великой Отечественной войны. Очень много проектов посвящено героям специальной военной операции. Очень важно и здорово, что среди номинантов, среди просветителей есть сами участники специальной военной операции, у которых особое моральное право рассказывать подрастающему поколению о том, что такое настоящий патриотизм, что такое настоящая готовность встать на защиту своей страны. Когда об этом говорят ребята с звездами героев и боевыми орденами на груди, к ним другое доверие», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Также он отметил, что в этом году впервые в каждом из 89 субъектов страны будут награждены лучший региональный просветитель и лучший просветительский проект. Они получат первые в истории региональные награды Знание.Премия.

Лучшим просветителем Нижегородской области стал Евгений Кушнир, ведущий научный сотрудник ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики». А лучшим просветительским проектом региона - Первая международная Биеннале экологического искусства (0+), организованная при поддержке правительства Нижегородской области.

Список обладателей наград доступен на сайте Знание.Премия.