На 16% выросла выработка у нижегородского изготовителя алюминиевых деталей благодаря "Производительности труда" Экономика

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Литейный завод «РосАЛит» (Заволжье, Нижегородская область) подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на производстве алюминиевых отливок, деталей сложных форм с механической обработкой и изготовлении оснастки.

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления литья с механической обработкой, на который приходится 23% выручки компании. Эксперты РЦК провели диагностику и выявили 15 «узких мест», требующих решений.

«Ключевыми направлениями улучшений стали сокращение времени переналадки машины литья в два раза за счет внедрения стандартизированной работы. Кроме того, для оптимизации логистики на производстве была изменена система размещения оборудования, что позволило сократить расстояние перемещений на 50 метров. Эти и другие нововведения помогли сократить время протекания процесса на 33 процента и на 16 процентов увеличить выработку», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 24 сотрудника предприятия, подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в целом внедряет два литейных производства. Всего участниками федпроекта являются 302 региональные компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Фото: минпроторг Нижегородской области