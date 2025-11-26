Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 ноября 2025 15:58Сотрудникам нижегородского завода задерживают зарплату: что говорят власти
26 ноября 2025 15:54Более 85 млн рублей получат нижегородские предприятия на возмещение части затрат на оборудования
26 ноября 2025 15:49На 16% выросла выработка у нижегородского изготовителя алюминиевых деталей благодаря "Производительности труда"
26 ноября 2025 14:00Размеры трех налогов утвердили нижегородские депутаты
26 ноября 2025 10:28Налоговые ставки уравняют для жителей Нижнего Новгорода и Кстова
26 ноября 2025 10:22Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году
26 ноября 2025 10:00Складской комплекс за 2 млрд рублей хотят построить в Арзамасе
26 ноября 2025 09:41Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году
25 ноября 2025 13:52Глеб Никитин опроверг слухи о закрытии больниц в Нижегородской области
25 ноября 2025 13:25Глеб Никитин рассказал о вызовах для экономики Нижегородской области
Экономика

Сотрудникам нижегородского завода задерживают зарплату: что говорят власти

26 ноября 2025 15:58 Экономика
Сотрудникам нижегородского завода задерживают зарплату: что говорят власти

Сотрудники завода "РУМО" обратились к нижегородскому губернатору Глебу Никитину с жалобами на многомесячную задержку зарплаты. Сообщения они оставляли в социальных сетях главы региона, в том числе и во время прямой линии с главой региона, которая прошла 25 ноября.

По словам работников, часть коллектива не получала выплаты с лета. Люди требуют разъяснений и реальных шагов по решению сложившейся ситуации.

Ситуацию прокомментировали представили регионального минпромторга. Они подтвердили наличие долгов и отметили, что предприятие постепенно выплачивает задолженности по мере поступления средств. По их словам, руководство завода планирует полностью закрыть долги перед сотрудниками к концу 2025 года.

В профильном министерстве добавили, что принимаются все возможные меры для выхода из кризиса и восстановления устойчивой работы предприятия.

Ранее стало известно, что Гострудинспекция повторно проверит нижегородскую строительную компанию, задолжавшую работникам 21 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги Завод Зарплата
Поделиться:
Новости по теме
25 ноября 2025 12:40Нижегородские предприятия задолжали Росприроднадзору более 123 000 000 рублей
07 августа 2025 19:19Нижегородское предприятие задолжало сотрудникам 14 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных