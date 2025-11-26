Сотрудникам нижегородского завода задерживают зарплату: что говорят власти Экономика

Сотрудники завода "РУМО" обратились к нижегородскому губернатору Глебу Никитину с жалобами на многомесячную задержку зарплаты. Сообщения они оставляли в социальных сетях главы региона, в том числе и во время прямой линии с главой региона, которая прошла 25 ноября.

По словам работников, часть коллектива не получала выплаты с лета. Люди требуют разъяснений и реальных шагов по решению сложившейся ситуации.

Ситуацию прокомментировали представили регионального минпромторга. Они подтвердили наличие долгов и отметили, что предприятие постепенно выплачивает задолженности по мере поступления средств. По их словам, руководство завода планирует полностью закрыть долги перед сотрудниками к концу 2025 года.

В профильном министерстве добавили, что принимаются все возможные меры для выхода из кризиса и восстановления устойчивой работы предприятия.

