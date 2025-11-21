Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Происшествия

Спецтехнику на 30 млн рублей арестовали у должника в Нижегородской области

21 ноября 2025 17:46 Происшествия
Спецтехнику на 30 млн рублей арестовали у должника в Нижегородской области

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Судебные приставы арестовали восемь единиц спецтехники, принадлежащих компании, которая накопила долг в размере более 30,4 млн рублей. В арсенале должника оказались самоходные машины и специализированные транспортные средства.

Восемь исполнительных производств были возбуждены в Вознесенском районном отделении ГУФССП России по Нижегородской области. Средства взыскиваются в пользу юридических и физических лиц, а также в счет страховых взносов.

Чтобы выяснить, чем располагает компания, приставы направили запросы в различные ведомства и банки. После проверки стало ясно, что у предприятия в собственности есть восемь единиц спецтехники. На них сразу наложили запрет на регистрационные действия.

Однако выяснилось, что техника находится не в Вознесенском районе, а в другом. Тогда приставы направили поручение коллегам из Краснооктябрьского районного отделения, чтобы те выехали на место и приняли меры.

Сотрудники ведомства выехали на место, обнаружили технику и незамедлительно произвели её арест.

Теперь у компании есть десять дней, чтобы добровольно погасить долг. Если этого не произойдет, арестованное имущество выставят на продажу, а вырученные деньги направят на погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что 56-летний нижегородец, поскользнувшийся на неочищенном тротуаре, взыскал с ДУКа почти миллион рублей в качестве компенсации.

