Спецтехнику на 30 млн рублей арестовали у должника в Нижегородской области

Судебные приставы арестовали восемь единиц спецтехники, принадлежащих компании, которая накопила долг в размере более 30,4 млн рублей. В арсенале должника оказались самоходные машины и специализированные транспортные средства.
Восемь исполнительных производств были возбуждены в Вознесенском районном отделении ГУФССП России по Нижегородской области. Средства взыскиваются в пользу юридических и физических лиц, а также в счет страховых взносов.
Чтобы выяснить, чем располагает компания, приставы направили запросы в различные ведомства и банки. После проверки стало ясно, что у предприятия в собственности есть восемь единиц спецтехники. На них сразу наложили запрет на регистрационные действия.
Однако выяснилось, что техника находится не в Вознесенском районе, а в другом. Тогда приставы направили поручение коллегам из Краснооктябрьского районного отделения, чтобы те выехали на место и приняли меры.
Сотрудники ведомства выехали на место, обнаружили технику и незамедлительно произвели её арест.
Теперь у компании есть десять дней, чтобы добровольно погасить долг. Если этого не произойдет, арестованное имущество выставят на продажу, а вырученные деньги направят на погашение задолженности.
