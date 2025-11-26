Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2025 18:19Планы по повышению производительности труда в соцсфере обсудили на заседании регионального штаба
26 ноября 2025 18:01Более 100 школьников приняли участие в третьем муниципальном форуме "Взлет. Промышленный старт" в Арзамасе
26 ноября 2025 17:54Три университета Нижегородской области в 2026 году получат гранты по программе "Приоритет 2030"
26 ноября 2025 17:35Приставы арестовали найденный у нижегородского театра BMW
26 ноября 2025 17:12Ученики Шатковской средней школы провели открытый урок для сверстников по итогам образовательной поездки в Санкт-Петербург
26 ноября 2025 16:30Малую Покровскую улицу готовятся сделать пешеходной
26 ноября 2025 15:50Нижегородские разработчики представили дрон "Турист"
26 ноября 2025 15:30Минэкологии назвала причину обмеления реки Санда в Городецком районе
26 ноября 2025 15:04В России призвали запретить микрокредитные ипотечные организации
26 ноября 2025 14:47Семь ветхих домов снесут по проекту КРТ на Янки Купалы
Общество

Ученики Шатковской средней школы провели открытый урок для сверстников по итогам образовательной поездки в Санкт-Петербург

26 ноября 2025 17:12 Общество
Ученики Шатковской средней школы провели открытый урок для сверстников по итогам образовательной поездки в Санкт-Петербург

Фото: Шатковская средняя школа

Ученики Шатковской средней школы Нижегородской области провели открытый урок для сверстников по итогам поездки в Санкт-Петербург. Сразу 33 ученика 10-х классов школы было отобрано для участия в спецрейсе туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием». Всего в Санкт-Петербурге смогли побывать около 500 нижегородских школьников и студентов первых курсов колледжей и техникумов из разных округов Нижегородской области. Все они имеют высокие достижения в учебе, спорте и патриотической деятельности.

Как рассказали в Шатковской средней школе, ребята провели в поездке три дня. Они получали знания как во время экскурсий по городу, так и в пути – занятия проводились прямо в поезде.

Десятиклассники решили поделиться своими впечатлениями с обучающимися 6 «Г» класса. Для них был подготовлен рассказ и презентация, посвящённые исторической связи между Шатковским округом и блокадным Ленинградом в период Великой Отечественной войны. Участники путешествия также продемонстрировали личные фото и видео из поездки.

«Мы рассказали детям о памятных событиях Великой Отечественной войны, в том числе об истории нашего родного края. Не все знают, что Тане Савичевой, которая вела дневник блокадного Ленинграда, после гибели матери пришлось переехать в Горьковскую область. Девочку определили в детский дом посёлка Красный Бор», – отметила ученица 10-го класса Ксения Овчинникова.

Для шестиклассников также организовали викторину по теме «Блокада Ленинграда». В первом раунде ученики должны были быстро ответить на шесть вопросов о блокаде за ограниченное время. Во втором раунде ребятам предстояло создать рисунок-эскиз памятника детям блокадного Ленинграда. Третий этап включал обсуждение полученных впечатлений от экскурсии и материалов, представленных на занятии.

Директор Шатковской средней школы Михаил Инжутов выразил уверенность, что такие проекты как «Уроки с путешествием» оказывают положительное влияние на общую успеваемость учащихся.

«История тесно связана с другими дисциплинами образовательной программы. Хорошее знание исторических эпох, дат и биографий выдающихся деятелей позволяет глубже изучать литературу, обществознание и другие предметы. Считаю, что проект весьма успешен. Мы искренне благодарны организаторам за то, что в этом году наши дети смогли отправиться в столь значимую поездку!» – сказал он.

Напомним, межрегиональный туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием» стартовал в ноябре 2023 года с поездки нижегородских школьников в Волгоград, а волгоградских – в столицу Приволжья. Его инициатором стало родительское сообщество Нижегородской области. Проект получил поддержку губернаторов Нижегородской и Волгоградской областей Глеба Никитина и Андрея Бочарова. В свою очередь, организацию спецрейса проекта в Минск и Брест поддержал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Спецрейс в Санкт-Петербург был организован совместно с проектом «Больше чем урок». Это часть программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма Росмолодежи «Больше чем путешествие». Поездка прошла под эгидой празднования 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества.

Реализация проекта позволяет развивать молодежный туризм. Это одна из задач, которую выполняет новый национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, программа Росмолодёжи «Больше чем путешествие» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Через поездки по регионам, походы и экскурсии у молодых людей формируется гражданская идентичность, в них воспитывается патриотизм и социальная ответственность перед Родиной.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных