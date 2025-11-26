Ученики Шатковской средней школы провели открытый урок для сверстников по итогам образовательной поездки в Санкт-Петербург Общество

Фото: Шатковская средняя школа

Ученики Шатковской средней школы Нижегородской области провели открытый урок для сверстников по итогам поездки в Санкт-Петербург. Сразу 33 ученика 10-х классов школы было отобрано для участия в спецрейсе туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием». Всего в Санкт-Петербурге смогли побывать около 500 нижегородских школьников и студентов первых курсов колледжей и техникумов из разных округов Нижегородской области. Все они имеют высокие достижения в учебе, спорте и патриотической деятельности.

Как рассказали в Шатковской средней школе, ребята провели в поездке три дня. Они получали знания как во время экскурсий по городу, так и в пути – занятия проводились прямо в поезде.

Десятиклассники решили поделиться своими впечатлениями с обучающимися 6 «Г» класса. Для них был подготовлен рассказ и презентация, посвящённые исторической связи между Шатковским округом и блокадным Ленинградом в период Великой Отечественной войны. Участники путешествия также продемонстрировали личные фото и видео из поездки.

«Мы рассказали детям о памятных событиях Великой Отечественной войны, в том числе об истории нашего родного края. Не все знают, что Тане Савичевой, которая вела дневник блокадного Ленинграда, после гибели матери пришлось переехать в Горьковскую область. Девочку определили в детский дом посёлка Красный Бор», – отметила ученица 10-го класса Ксения Овчинникова.

Для шестиклассников также организовали викторину по теме «Блокада Ленинграда». В первом раунде ученики должны были быстро ответить на шесть вопросов о блокаде за ограниченное время. Во втором раунде ребятам предстояло создать рисунок-эскиз памятника детям блокадного Ленинграда. Третий этап включал обсуждение полученных впечатлений от экскурсии и материалов, представленных на занятии.

Директор Шатковской средней школы Михаил Инжутов выразил уверенность, что такие проекты как «Уроки с путешествием» оказывают положительное влияние на общую успеваемость учащихся.

«История тесно связана с другими дисциплинами образовательной программы. Хорошее знание исторических эпох, дат и биографий выдающихся деятелей позволяет глубже изучать литературу, обществознание и другие предметы. Считаю, что проект весьма успешен. Мы искренне благодарны организаторам за то, что в этом году наши дети смогли отправиться в столь значимую поездку!» – сказал он.

Напомним, межрегиональный туристско-образовательный проект «Уроки с путешествием» стартовал в ноябре 2023 года с поездки нижегородских школьников в Волгоград, а волгоградских – в столицу Приволжья. Его инициатором стало родительское сообщество Нижегородской области. Проект получил поддержку губернаторов Нижегородской и Волгоградской областей Глеба Никитина и Андрея Бочарова. В свою очередь, организацию спецрейса проекта в Минск и Брест поддержал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Спецрейс в Санкт-Петербург был организован совместно с проектом «Больше чем урок». Это часть программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма Росмолодежи «Больше чем путешествие». Поездка прошла под эгидой празднования 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества.

Реализация проекта позволяет развивать молодежный туризм. Это одна из задач, которую выполняет новый национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, программа Росмолодёжи «Больше чем путешествие» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Через поездки по регионам, походы и экскурсии у молодых людей формируется гражданская идентичность, в них воспитывается патриотизм и социальная ответственность перед Родиной.