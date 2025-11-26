Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Экономика

Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол "Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса"

26 ноября 2025 17:49 Экономика
Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса

Фото: региональный центр "Мой бизнес"

Предприниматели Починковского муниципального округа приглашаются к участию в круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» (18+), который пройдет 3 декабря в селе Починки Нижегородской области. Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«На мероприятии в Починках предприниматели смогут узнать об актуальных мерах нефинансовой и финансовой господдержки — о льготных займах, возможностях развития через участие в специализированных программах и проектах, об обучающих программах. Кроме того, участники встречи смогут получить индивидуальные консультации руководителей ключевых региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и местного самоуправления», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В числе ключевых региональных организаций инфраструктуры поддержки, представители которых проконсультируют участников семинара, - региональный центр «Мой бизнес», ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор», АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО»), АНО «Центр инноваций социальной сферы нижегородской области», АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Нижегородской области».

Программа встречи включает выступление экспертов институтов поддержки бизнеса, консультации в окнах центра «Мой бизнес», B2B- и B2G-переговоры, выставку местных производителей, а также мастер-класс по маркетингу и применению искусственного интеллекта в бизнесе.
Мероприятие пройдёт 3 декабря в 12.00 по адресу: с.Починки, пл. Ленина, д. 44. Для участия необходимо пройти регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/6915d53d9029022cfb4eb62c/.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

бизнес Нацпроект экономика
