Три университета Нижегородской области в 2026 году получат гранты по программе "Приоритет 2030" Общество

Фото: ФГАНУ "Социоцентр"

Три университета Нижегородской области в 2026 году сохранили статус участников программы «Приоритет 2030» и получат гранты на общую сумму 600 млн рублей. Список участников утвердил совет по поддержке программ развития университетов под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Заседания совета под председательством главы Минобрнауки являются ключевым событием для участников программы «Приоритет-2030». С 18 по 21 ноября, в течение четырех дней, министерство, эксперты из бизнеса и научного сообщества рассматривали предварительные результаты работы университетов. Перед советом выступили представители 99 вузов, а также университетов-кандидатов, которые были рекомендованы к участию в основном треке программы.

«Результатом этой работы стал обновленный список университетов «Приоритета». Всего поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. Общий объем средств, который будет распределен между вузами, составит 26,8 миллиарда рублей. Важно отметить, что получатели субсидий - преимущественно региональные университеты. Сегодня они наравне с ведущими московскими и петербургскими вузами конкурируют за лучшие показатели от реализации своих стратегических технологических проектов», — сообщил Валерий Фальков.

Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» реализуется с 2021 года и является одним из ключевых инструментов поддержки высшей школы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Получателями гранта стали:

— Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит около 400 млн рублей). Вуз продолжит реализацию своей стратегии, сфокусированной на разработке новых материалов и высокочистых веществ для микроэлектроники, укрепляя свою роль как «инкубатора» для прорывных технологий;

— Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит до 100 млн рублей). Приоритетами НГТУ остаются создание инженерных систем для ядерно-энергетических установок, разработка радиоэлектронных комплексов для безопасности транспорта и БАС, а также технологии проектирования станочного оборудования;

— Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (сумма гранта, который вуз получит в 2026 году, составит до 100 млн рублей). ПИМУ будет концентрировать усилия на развитии биотехнологий, ядерной медицины и проведении исследований в области онкологии, на создании новых технологий для укрепления психического здоровья детей и взрослых.

Еще два университета остаются кандидатами на участие в программе в 2026 году: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул значимость программы для регионального развития.

«Участие в «Приоритете 2030» позволяет нашим ведущим вузам концентрировать ресурсы на самых перспективных и востребованных направлениях. Важно, что университеты не просто получают финансирование, а формируют реальные проекты, которые работают на экономику и социальную сферу региона», — отметил Глеб Никитин.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, программа является одним из ключевых элементов интеграции науки, образования и промышленности.

«Приоритет 2030» дает вузам возможность обновлять материально-техническую базу, решать сложные задачи вместе с индустриальными партнерами и, что крайне важно, воспитывать новое поколение исследователей и инженеров, обеспечивая тем самым будущее не только региона, но и всей страны», — добавил Андрей Саносян.

Основная цель программы «Приоритет-2030» — сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить их научно-образовательный потенциал, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии регионов.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

Период с 2022-го по 2031 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.