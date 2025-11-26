Более 100 школьников приняли участие в третьем муниципальном форуме "Взлет. Промышленный старт" в Арзамасе Общество

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Более 100 школьников приняли участие в третьем форуме «Взлет. Промышленный старт» (14+) в Нижегородской области. Форум прошел в Арзамасе.

Проект организует министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области, молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ» и регионального отделения «Движения первых» Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, главная цель проекта – показать молодежи, что современные предприятия – это будущее, где востребованы технологии, интеллект и инициатива.

«Проект позволяет школьникам не просто увидеть производственные процессы, но и лучше узнать свой муниципалитет — его историю, сильные стороны, предприятия, которые формируют промышленное ядро округа. Это важная часть выбора будущей профессии и осознания своей связи с родным краем. В программе участвуют ученики 8-11 классов, и для каждого возраста этот опыт важен по-своему: старшеклассникам он помогает определиться с будущей профессией, а ребятам помладше – расширить представление о возможностях, которые есть рядом с ними», — подчеркнул Максим Черкасов.

В Арзамасе состоялся третий из девяти муниципальных форумов «Взлет. Промышленный старт». До весны следующего года такие мероприятия пройдут в Выксе, Дзержинске и Семёнове, а также в Павловском, Городецком и Балахнинском муниципальных округах. Первые два мероприятия прошли в городских округах Чкаловск и Навашино. Итоги всей программы будут подведены весной 2026 года на финале в Нижнем Новгороде.

В форуме в Арзамасе приняли участие учащиеся 8-11 классов. Всего было сформировано 10 команд по 7-10 человек.

«Программа прошла в два этапа: сначала ребята посетили промышленные предприятия муниципалитета, после чего представили свое видение этих предприятий в формате презентаций и видеороликов. Участники в своих работах отразили специфику производств, историю их развития и возможности для карьерного роста. Все команды проявили высокий уровень подготовки, а победителем стала команда МБОУ МОЦ «Созвездие». Ребята представят свой муниципалитет в финале региональной программы», – уточнил министр.

Презентации оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители регионального Минпрома, администрации округа, регионального центра «Мой бизнес» и молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ». Эксперты оценивали команды по следующим критериям: содержание и глубина раскрытия темы, структура и логика изложения, ораторское мастерство, работа в команде, качество визуального оформления, оригинальность и профориентационная составляющая.

«Форум – наглядный, живой диалог между будущим и настоящим округа. Дети получают не абстрактные советы, а реальный опыт. Все же, вероятно, проходили в школьные годы профориентационные тесты. Вещь неплохая, но далекая от практики жизни. Здесь же факты, производственные кейсы, суть профессии изнутри… Уже сегодня у нас в Арзамасе 40 профильных классов в 15 школах — от железнодорожных до инженерных и правовых. У детей есть четкая траектория от школьной парты до рабочего места. Незачем выбирать профессию наугад, если есть возможность ее попробовать», – отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Программа форума включала также образовательные мероприятия. На предпринимательском треке участники ознакомились с работой регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области, условиями запуска собственного дела и мерами господдержки молодых предпринимателей. На мастер-классе «Как выстроить свой карьерный трек?» молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.СТАРТ» ребята узнали о принципах планирования профессионального пути, выборе подходящей профессии и навыках самопрезентации.

На площадке форума также работала интерактивная зона «Выставка карьерных возможностей», где участники могли пообщаться с представителями предприятий муниципалитета. Работодатели рассказали о текущих вакансиях, об условиях работы, о карьерных возможностях для молодых специалистов и мерах социальной поддержки сотрудников.

Кроме того, на выставке были представлены стенды центра «Мой бизнес», кадрового центра «Работа России», мобильной точки карьеры молодежного центра карьеры Нижегородской области.

