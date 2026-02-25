Мишустин: в РФ обновили более 3 тысяч объектов здравоохранения

Фото:
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, рассказл о масштабной модернизации первичного звена здравоохранения.
По его словам, в сельской местности и малых городах обновлено более трех тысяч учреждений. В них поставлено свыше 46,8 тысячи единиц оборудования. Кроме того, в прошлом году была существенно расширена сеть женских консультаций, продолжается развитие перинатальных центров — 75 из них оснащены высокотехнологичным оборудованием.
Отдельно премьер отметил внедрение дистанционного мониторинга здоровья. Полтора миллиона пациентов с хроническими заболеваниями получили специальные устройства, позволяющие врачам удаленно контролировать состояние людей с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на развитие системы здравоохранения Нижегородской области в рамках национальных проектов направили почти 4,7 млрд рублей. Из этой суммы около 4,1 млрд рублей предусмотрено по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", еще порядка 600 млн рублей — по нацпроекту "Семья".
Как подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, в регионе за год отремонтировали около 330 объектов здравоохранения — это почти половина от объема работ, выполненных за предыдущие шесть лет.
"Мы также возвели 28 новых модульных объектов — это фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерский пункт и офисы врача общей практики", — отметил он.
