Кстовский отдел полиции сохранит самостоятельность до 2030 года

25 февраля 2026 12:57 Общество
Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Отдел МВД "Кстовский" войдет в структуру управления МВД по Нижнему Новгороду с 1 января 2030 года. Об этом на заседании городской думы сообщил начальник отдела, полковник юстиции Сергей Багаев, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа предполагалось, что кстовский отдел станет девятым в составе городского УМВД. Однако в конце 2025 года руководство министерства приняло решение сохранить его как самостоятельное подразделение.

"28 января 2026 года министром внутренних дел подписан указ о сохранении отдела как самостоятельной единицы до 1 января 2030 года", — сообщил Багаев.

По его словам, в штате отдела предусмотрена 351 единица, при этом некомплект составляет около 40% — это 135 сотрудников.

Глава отдела подчеркнул, что кадровый вопрос остается наиболее острым. По уровню некомплекта подразделение ранее занимало второе место после Выксы, а сейчас вышло на первое.

Ситуацию осложняет специфика территории: близость областного центра и наличие предприятий с более высокой оплатой труда, "где охранник получается в разы больше чем полицейский". Дополнительное влияние оказала неопределенность 2025 года, когда решался вопрос о статусе подразделения. По словам полковника, это спровоцировало отток сотрудников: часть из них уволилась, другие перешли на службу в нижегородское управление и иные подразделения ведомства.

Напомним, Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование с середины июня 2025 года, поскольку вошел в состав Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода будут выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно сотрудникам полиции, обеспечивающим общественный порядок и безопасность.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

