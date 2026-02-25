Количество микроорганизмов на объектах Нижегородской станции аэрации растет Общество

Фото: АО "ОКО"

Количество микроорганизмов на новых объектах Нижегородской станции аэрации растет, сообщили в АО "Объединенный коммунальный оператор".

Пусконаладочные работы биологических процессов очистки ведутся на НСА после завершения первого этапа модернизации.

В химико-бактериологической лаборатории станции еженедельно проводят гидробиологический анализ активного ила. Специалисты оценивают состав и количественное распределение микроорганизмов. В рамках первого этапа реконструированы пять аэротенков, где сейчас насчитывается от 15 до 19 видов микроорганизмов при целевом показателе 20-22.

Инженер-микробиолог лаборатории Екатерина Дорохина отметила, что полученные методом микроскопирования данные свидетельствуют о высокой эффективности роста бактерий даже в зимний период. Новая система визуализации позволила получить качественные фото- и видеоматериалы, определить размеры, состояние и структурные особенности микроорганизмов.

"По результатам исследований ситуация на этапе биологической очистки улучшается, что подтверждается увеличением разнообразия микроорганизмов, влияющих на очистку сточной жидкости. Соответственно на выходе вода, которая поступает в реку Волга, будет более чистая", — подчеркнула эксперт.

Советник гендиректора АО "ОКО" Михаил Лихотников сообщил, что пусконаладочные работы вступили в наиболее сложную фазу — тонкую настройку технологии нитри-денитрификации. Речь идет о биологической очистке сточных вод от соединений азота и фосфора, эффективность которой во многом зависит от автоматизации нового оборудования.

По его словам, технология предполагает последовательное прохождение стоков через анаэробные и аэробные зоны очистки, где активный ил и полезные микроорганизмы поглощают органические загрязнения. Для полноценной отладки процесса необходимо настроить автоматику, и именно на этом этапе сейчас задействованы специалисты предприятия и привлеченные эксперты.

В компании подчеркнули, что после завершения пусконаладочных работ и достижения необходимой биомассы бактерий технология очистки станет более глубокой и эффективной. На формирование устойчивой биологии потребуется от четырех до шести месяцев в зависимости от погодных условий.

Напомним, Нижегородская станция аэрации — крупнейшие очистные сооружения региона, среднесуточный объем поступающих стоков превышает 400 тысяч кубометров. Масштабная модернизация проводится впервые с момента ввода станции в эксплуатацию в 1974 году. Работы стартовали в 2022 году и ведутся поэтапно без остановки приема стоков. Первый этап, включающий 50 сооружений, завершен. Параллельно ведется проектирование второго этапа, в который войдет 61 объект.